Дмитрий Азаров договорился с Транснефтью о реализации экологических и культурных проектов в Самарской области

В пятницу, 25 июня, в ходе рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом компании ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в промышленной и социальной сфере, а также закрепили достигнутые договоренности соглашением между правительством региона и компанией.

Напомним, в губернии работают четыре дочерних предприятия компании. Однао из них - АО "Транснефть-Приволга" - занимается транспортировкой "черного золота" по системе трубопроводов. Работает 16 объектов, в том числе насосных станций, а общая протяженность магистральных нефтепроводов по территории составляет более 1,7 тыс. км. Развернута широкая сеть резервуарного парка для хранения запасов - 112 штук объемом более двух тысяч кубометров. Во всех организациях системы "Транснефть" в регионе работает более 5 тыс. жителей Самарской области.

"Транснефть" и Самарская область являются надежными партнерами по целому ряду вопросов. Для нас крайне важно, что на территории Самарской области компанией создано свыше 5 тыс. рабочих мест. Кроме того, "Транснефть" дает возможность работать и малым, и средним, и крупным смежным предприятиям. Такая синергия взаимодействия создает условия для функционирования еще порядка 5 тыс. рабочих мест в других организациях, - отметил губернатор. - "Транснефть" - это высокотехнологичная и развивающаяся компания, объем инвестиций которой растет, что всегда крайне важно для любого региона".

Среди ключевых тем встречи - социально-экономическое партнерство, наращивание производственной базы, техническое перевооружение, расширение системы магистральных нефтепроводов и обеспечение экологической безопасности.

В рамках программы технического перевооружения, ремонтов и развития компании на территории Самарской области до 2025 года планируется замена линейной части нефтепроводов, строительство и реконструкция резервуаров, камер пуска и приема средств очистки и диагностики, очистных сооружений, систем измерений количества и качества нефти, замена насосов, электродвигателей, запорной арматуры.

Важно отметить, что Транснефть и ее дочерние предприятия - яркие представители социально ответственного бизнеса. За последние три года вклад группы "Транснефть" в область составил более 15,2 миллиардов рублей, из которых 146 миллионов - это благотворительность и порядка 15,1 миллиардов - налоги в местные бюджеты.

Ежегодно компания оказывает спонсорскую помощь. Напомним, благодаря поддержке компании свои сценические площадки появились у труппы Самарского театра кукол - одного из старейших в России. Теперь он располагается в историческом здании начала XX века, где когда-то работал ресторан "Аквариум". Помещения приведены в порядок благодаря нацпроекту "Культура" и меценатской помощи компании "Транснефть-Приволга". На реставрацию и реконструкцию здания было направлено около одного миллиарда рублей, из них порядка 300 миллионов - это вклад организации.

"Компания чувствует социальную ответственность не только перед своими работниками, но и всеми жителями губернии. "Транснефть" помогает нам преображать родную самарскую землю: создавать новые и восстанавливать существующие объекты как, например, замечательный Театр кукол. Компания помогает приводить в порядок образовательные учреждения, спортивные объекты. Такой уровень сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания крайне важен и для меня, и для абсолютного большинства жителей нашего региона", - подчеркнул губернатор.

В трудный момент пандемии в 2020 году АО "Транснефть-Приволга" закупила оборудование для искусственной вентиляции легких и прокладки кислородопровода в Самарском медицинском университете в рамках подготовки инфекционного корпуса к приему больных с COVID-19.

"В Самарской области строится много жилья, дорог, инфраструктурных и социальных объектов - это то, что в первую очередь необходимо людям, нашим работникам. И мы всегда поддерживаем такие регионы, которые реализуют нужные проекты. Со своей стороны, мы заинтересованы в развитии социальной сферы, потому что несем ответственность за тех людей, которые трудятся в нашей компании, за их семьи", - подчеркнул президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

По итогам обсуждения перспективных направлений взаимодействия партнерские отношения между правительством Самарской области и руководством ПАО "Транснефть" были закреплены в соглашении о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили Дмитрий Азаров и Николай Токарев.

"У нас с компанией "Транснефть" все договоренности выполнялись и без соглашения, что как раз показывает уровень доверия и эффективность взаимодействия. Вместе с тем важно систематизировать сделанное, определить вместе направления дальнейшей совместной работы. Именно поэтому сегодня было подписано соглашение, которое даст новый импульс развитию наших отношений, - уверен Дмитрий Азаров. - Это вопросы и социальной защиты, и обеспечения безопасности технологических работ компании, и экологии. Хочу отдельно отметить, что компания не раз подставляла нам плечо в моменты возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с разливом нефти. Самарская область - промышленно развитый регион, здесь большое количество производств, продуктопроводов. И наличие высококлассных специалистов компании позволяет браться за самые сложные и масштабные проекты. Я не сомневаюсь, что в дальнейшем мы совместно реализуем все намеченное на Самарской земле".