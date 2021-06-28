Бенефициар "Автотрейда" Владимир Яркин попал во французскую тюрьму

Бенефициар тольяттинского холдинга "Автотрейд" Владимир Яркин был задержан в Лионе в рамках процедуры экстрадиции, запущенной силовиками Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

Владимир Яркин - в прошлом депутат Самарской губернской думы, собственник холдинга "Автотрейд", спонсор хоккейного клуба "Лада". С ноября 2019 года он живет во французском Лионе.

Причина задержания - уголовное преследование, инициированное кредитором "Автотрейда" - Альфа-Банком. В середине 2000-х стоимость активов "Автотрейда" приближалась к 4,5 млрд рублей. Но после кризиса 2008 г. у холдинга Яркина начались проблемы. В 2011 г."Автотрейд" вошел в процедуру банкротства, сейчас холдинг, по сути, не существует. Банкротом является и сам Яркин: размер его личных долгов превышает 300 млн рублей.

Бизнесмен с семьей уже несколько лет живет за границей - во французском Лионе, где Яркин получил рабочую визу и вид на жительство. По его словам, он с семьей уехал во Францию еще в 2011 г., но периодически навещал Родину. За границей Яркин стал собственником латвийской компании Brily, которая обеспечивает трансфер на французские курорты, включая знаменитый Куршевель, и занимается предоставлением ВНЖ во Франции.

Еще в 2015 г. ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании Яркина ООО "А В Т", ранее известного как ООО "Автотрейд-Финанс" и ООО "Автотрейд-Тольятти". В 2018 г. Владимир Яркин был допрошен по нему уголовной полицией Лиона. Вторым подозреваемым по делу проходит его старший брат Александр Яркин, бывший гендиректор ООО "Автотрейд-Логистика" (он живет в Тольятти под подпиской о невыезде).

В 2008 г. ООО "А В Т" продали по номинальной цене - 10 тыс. руб. - московскому ООО "Бланш Финанс" и его собственнику Дмитрию Селиванову, а затем ликвидировали. Такой сценарий не устроил кредитора "Автотрейда" - Альфа-Банк, который инициировал уголовное преследование братьев Яркиных. Согласно фабуле уголовного дела, в 2007-2010 годах руководители "А В Т" заключили договоры займа, поставок автомобилей и аренды с аффилированными юрлицами на общую сумму около 193 млн руб., что стало причиной роста кредиторской задолженности.

В начале 2020 г. Владимира Яркина объявили в международный розыск и довольно скоро заочно арестовали решением Октябрьского райсуда Самары.

Как рассказал "СО" сам Владимир Яркин, "в октябре 2020 г. министру юстиции Франции поступил запрос на мое задержание и дальнейшую экстрадицию, заверенный российским послом и Генпрокуратурой РФ". Стартовала процедура экстрадиции, недавно Яркина задержали, два дня он провел во французской тюрьме. "Освободили меня в рамках того же регламента. Я должен был дать гарантии прокурору, что не скроюсь после поступления на меня досье из России. Я объяснил прокурору, что все обвинения голословны, сроки уголовного преследования истекли, а обвинение строится на домыслах следователя", - излагает Яркин свою точку зрения по поводу случившегося.

По его словам, далее вопросом экстрадиции займется апелляционный суд Лиона. Шансы российской стороны выиграть дело экс-собственник "Автотрейда" оценивает невысоко, по его словам, из РФ до сих пор не поступило досье на него.

Пока вопрос с экстрадицией подвис, Яркин одержал важную промежуточную победу - добился удаления своего имени из розыскных баз Интерпола.