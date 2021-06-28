Жители Кинельского района установили два пельменных рекорда России

В выходные в пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области состоялась кульминация шестимесячных соревнований самого народного, веселого и вкусного вида "спорта" - лепки пельменей "Пельмениада".

То, что "пельменинг" - вид спорта, в один голос заявляют все участники, зрители и члены жюри соревнований. "Еще шесть месяцев назад, начиная первые отборочные туры соревнований, мы думали, что затеяли народную забаву. Но от тура к туру отборочных соревнований накалялись эмоции, организаторам пришлось вводить более строгий регламент. Дома, не торопясь, лепка пельменей - ритуал. А на сцене, перед строгими рефери, жюри, зрителями, соперниками нужны стальные нервы, ловкие руки и сильные ноги, здоровая спина, светлая голова, командный дух и … творческий подход и развитое чувство юмора. Каждый раз переживал за все команды и боролся с желанием выскочить на сцену, чтобы помогать отстающим", - рассказал идейный вдохновитель "спортивного пельменинга" Александр Живайкин.

"Спасибо всем, кто из идеи провести эти соревнования был с нами до победного конца: администрация Кинельского района, главы поселений, команды - лучшие и самые творческие, болельщики - самые преданные и голосистые, члены жюри - самые неподкупные, креативное агентство "PRяник", сопровождавшее соревнования от начала и до конца. Именно "PRяник", кстати, предложил такое необычное название - "Пельмениада". Игра слов названия соревнований обсуждалась и обсуждается в социальных сетях, а мы на это и рассчитывали. Спасибо, друзья-блогеры, что попались на нашу креативную "удочку", - добавил депутат Живайкин.

То, что на финал соревнований приедут эксперты из Книги рекордов России, стало ясно уже перед полуфинальными соревнованиями в мае. Предстояли установка рекорда по лепке пельменей на скорость и лепка самого миниатюрного пельменя. Врачи, социальные работники, педагоги, хлебопеки, домохозяйки, фермеры, производственники, работники торговли и работники культуры стали к финалу единой командой.

Обсуждение тактики установки рекордов в группе финалистов кипело жарче, чем бывает в родительских чатах. Жесткие условия установки рекорда гласили, что все пельмени должны были быть одинаковой формы, веса. Это подразумевало не только одинаковую технику лепки.

Самые нешуточные страсти разгорелись, когда пришлось установить, какими одинаковыми формами лепщицы будут вырезать лепешки из теста. Варианты отметались один за другим: стеклянная посуда могла поранить рекордсменов, пластиковые стаканчики плохо вырезают, покупные формы также оказались недостаточно острыми...

Компромисс, однако, был найден: диаметр формы для вырезывания должен быть ровно 5 см, а форму члены команды выбирают сами. В результате участники пришли с крышкой от самовара, металлическими баночками от детского питания, обрезками маленьких пластиковых бутылок.

Основатель и эксперт книги рекордов России Станислав Коненко в присутствии строго жюри и зрителей фиксировал рекорды. Первый рекорд устанавливали под лупой. Станислав Кононенко внимательно разглядывал, что принесли участники на взвешивание - хлебную крошку или миниатюрный пельмень. Часть микроскопических пельмешков эксперт не допустил к взвешиванию - не были похожи на пельмени.

"Думаю, рекорд Марии Пипченко из села Угорье сельского поселения Кинельский не будет побит долгие годы. 0,01 г - невероятный результат. Слепить такой пельмень без специального оборудования невозможно!" - констатировал эксперт Книги Рекордов России, но пельмень таки был слеплен и рекорд установлен. Если захотите повторить, попробуйте слепить пельмень, вырезывая лепешку стержнем шариковой ручки, почувствуйте себя Левшой.

Десятиминутный стайерский "залеп" пельменей стал апогеем соревнований. "С нас сошло не семь, а семьдесят потов. Десять минут на одном дыхании и в едином порыве!" - поделилась впечатлениями участница соревнований Ольга Дикарева. "Мы не профессионалы, но очень старались, тренировались дома, придумывали техники. Ведь наши скоростные пельмени должны были быть не просто красивыми, но и вкусными!"

В итоге за десять минут 18 жителей Кинельского района раскатали и слепили 573 отборных пельменя. Именно такой он - рекорд Книги Рекордов России, зафиксированный в Самарской области 26 августа 2021 года.

"Это больше чем соревнования - это праздник русской души и русского единения", - отметил член жюри, почетный консул Италии в Самарe Джангуидо Бреддо.

"Я был экспертом и членом жюри многих кулинарных, в том числе международных соревнований, но такой драйв, такие эмоции и такие вкусные результаты увидел и попробовал только здесь, в Кинельском районе", - заверил член жюри, руководитель гильдии поваров Самарской области Константин Маковецкий.