Жители Кинельского района установили два пельменных рекорда России

В выходные в пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области состоялась кульминация шестимесячных соревнований самого народного, веселого и вкусного вида "спорта" - лепки пельменей "Пельмениада".
То, что "пельменинг" - вид спорта, в один голос заявляют все участники, зрители и члены жюри соревнований. "Еще шесть месяцев назад, начиная первые отборочные туры соревнований, мы думали, что затеяли народную забаву. Но от тура к туру отборочных соревнований накалялись эмоции, организаторам пришлось вводить более строгий регламент. Дома, не торопясь, лепка пельменей - ритуал. А на сцене, перед строгими рефери, жюри, зрителями, соперниками нужны стальные нервы, ловкие руки и сильные ноги, здоровая спина, светлая голова, командный дух и … творческий подход и развитое чувство юмора. Каждый раз переживал за все команды и боролся с желанием выскочить на сцену, чтобы помогать отстающим", - рассказал идейный вдохновитель "спортивного пельменинга" Александр Живайкин.
"Спасибо всем, кто из идеи провести эти соревнования был с нами до победного конца: администрация Кинельского района, главы поселений, команды - лучшие и самые творческие, болельщики - самые преданные и голосистые, члены жюри - самые неподкупные, креативное агентство "PRяник", сопровождавшее соревнования от начала и до конца. Именно "PRяник", кстати, предложил такое необычное название - "Пельмениада". Игра слов названия соревнований обсуждалась и обсуждается в социальных сетях, а мы на это и рассчитывали. Спасибо, друзья-блогеры, что попались на нашу креативную "удочку", - добавил депутат Живайкин.
То, что на финал соревнований приедут эксперты из Книги рекордов России, стало ясно уже перед полуфинальными соревнованиями в мае. Предстояли установка рекорда по лепке пельменей на скорость и лепка самого миниатюрного пельменя. Врачи, социальные работники, педагоги, хлебопеки, домохозяйки, фермеры, производственники, работники торговли и работники культуры стали к финалу единой командой.
Обсуждение тактики установки рекордов в группе финалистов кипело жарче, чем бывает в родительских чатах. Жесткие условия установки рекорда гласили, что все пельмени должны были быть одинаковой формы, веса. Это подразумевало не только одинаковую технику лепки.
Самые нешуточные страсти разгорелись, когда пришлось установить, какими одинаковыми формами лепщицы будут вырезать лепешки из теста. Варианты отметались один за другим: стеклянная посуда могла поранить рекордсменов, пластиковые стаканчики плохо вырезают, покупные формы также оказались недостаточно острыми...
Компромисс, однако, был найден: диаметр формы для вырезывания должен быть ровно 5 см, а форму члены команды выбирают сами. В результате участники пришли с крышкой от самовара, металлическими баночками от детского питания, обрезками маленьких пластиковых бутылок.
Основатель и эксперт книги рекордов России Станислав Коненко в присутствии строго жюри и зрителей фиксировал рекорды. Первый рекорд устанавливали под лупой. Станислав Кононенко внимательно разглядывал, что принесли участники на взвешивание - хлебную крошку или миниатюрный пельмень. Часть микроскопических пельмешков эксперт не допустил к взвешиванию - не были похожи на пельмени.
"Думаю, рекорд Марии Пипченко из села Угорье сельского поселения Кинельский не будет побит долгие годы. 0,01 г - невероятный результат. Слепить такой пельмень без специального оборудования невозможно!" - констатировал эксперт Книги Рекордов России, но пельмень таки был слеплен и рекорд установлен. Если захотите повторить, попробуйте слепить пельмень, вырезывая лепешку стержнем шариковой ручки, почувствуйте себя Левшой.
Десятиминутный стайерский "залеп" пельменей стал апогеем соревнований. "С нас сошло не семь, а семьдесят потов. Десять минут на одном дыхании и в едином порыве!" - поделилась впечатлениями участница соревнований Ольга Дикарева. "Мы не профессионалы, но очень старались, тренировались дома, придумывали техники. Ведь наши скоростные пельмени должны были быть не просто красивыми, но и вкусными!"
В итоге за десять минут 18 жителей Кинельского района раскатали и слепили 573 отборных пельменя. Именно такой он - рекорд Книги Рекордов России, зафиксированный в Самарской области 26 августа 2021 года.
"Это больше чем соревнования - это праздник русской души и русского единения", - отметил член жюри, почетный консул Италии в Самарe Джангуидо Бреддо.
"Я был экспертом и членом жюри многих кулинарных, в том числе международных соревнований, но такой драйв, такие эмоции и такие вкусные результаты увидел и попробовал только здесь, в Кинельском районе", - заверил член жюри, руководитель гильдии поваров Самарской области Константин Маковецкий.
Последние комментарии
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу