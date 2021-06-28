"Автодоринжиниринг" отремонтирует дорогу Ульяновск - Димитровград - Самара

Поволжуправтодор определился с подрядчиком, который займется устройством защитных слоев на дороге Ульяновск - Димитровград - Самара на участке км 152+400 - км 171+200 в Самарской области.

На торги заявились ООО "Самаратрансстрой", предложившее выполнить услуги за 188,3 млн рублей и ООО "Автодоринжиниринг", согласившееся отремонтировать объект по начальной цене контракта.

Напомним, она составила 194,1 млн рублей.

Победителем торгов стала компания "Автодоринжиниринг". Сумма будет освоена в течение двух лет, ремонт завершится до конца августа 2022 года.

Подрядчик должен устроить два выравнивающих слоя, а также обновить тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси толщиной 3 см. Гарантия на работы должна составить не менее двух лет.