В понедельник, 28 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил медали "За особые успехи в учении" выпускникам школ региона - отличникам, набравшим максимальный балл на едином государственном экзамене, победившим в олимпиадах и добившимся значительных успехов не только в учебе, но и в спортивной, общественной деятельности.

"Вы уже добились выдающихся результатов, которые зафиксированы сегодня в аттестатах. Я от всей души поздравляю вас с этими успехами, - обратился Дмитрий Азаров к выпускникам. - Я всегда знал, что в Самарской области самые талантливые, перспективные ребята и девчата".

В этом году ЕГЭ сдавали 14795 участников, из них 13434 человека - выпускники этого года. Школьники Самарской области получили 150 стобалльных результатов. Шесть человек набрали 100 баллов сразу по двум предметам. А выпускник Самарского международного аэрокосмического лицея Артем Агарков набрал 300 баллов по русскому языку, математике и физике.

"Еще с 7 класса мне понравились физика и математика, учителя заметили мой потенциал и всегда были готовы после уроков мне что-то объяснить, подсказать и ответить на любые мои вопросы. Я искренне полюбил эти предметы, - рассказал выпускник. - Готовился к ЕГЭ исключительно сам, потому что сейчас любой заинтересованный в обучении человек может найти множество материалов в открытом доступе. Конечно, меня поддерживали учителя и родители. Они в меня верили".

Артем на протяжении всей учебы участвовал в предметных олимпиадах городского, областного и всероссийского уровней и неоднократно становился их призером и победителем. Именно поэтому на едином госэкзамене он с легкостью справился с заданиями. "На ЕГЭ у меня был исключительно спортивный интерес, потому что я участвовал в олимпиадах, а это огромное количество тренировок и проверок своих знаний. Я был готов", - добавил он.

Такие результаты теперь позволят ему поступить практически в любой университет. Артем Агарков расставаться с физикой не намерен. Он решил всерьез заняться наукой и совершить ряд открытий.

За свои первые достижения губернатор Дмитрий Азаров вручил выпускнику медаль "За особые успехи в учении". "Она абсолютно заслуженная. Уверен, что здесь есть большой вклад не только педагогов, но и родителей", - отметил глава региона.

"Огромное спасибо нашим учителям Их высокая база знаний, профессионализм и бесценный опыт позволили Артему добиться таких высоких результатов. Мы вместе учили его правильной постановке цели, самодисциплине, упорству. Именно эти качества будут вести его по жизни, а мы всегда будем поддерживать его стремления", - отметила мама Артема Ирина Агаркова.

Следующая цель Артема и всех выпускников - поступить в вузы и получить достойное образование. "У каждого из вас есть очень серьезные планы на будущее. И я рассчитываю, что вы свяжете его с родной землей, с Самарской областью", - обратился Дмитрий Азаров к ребятам.

Сейчас в регионе работают 24 высших учебных заведения, и для получения качественных знаний правительство области во главе с губернатором создает дополнительные возможности.

"Благодаря решению президента страны Владимира Путина у нас в вузах стало на 1039 бюджетных мест больше. Кроме того, есть бюджетные места, которые функционируют за счет средств областного бюджета. Есть целевой набор, который дает дополнительные возможности для выпускников школ, для самих университетов", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также напомнил о работе Научно-образовательного центра "Инженерия Будущего", который, по оценкам правительства России, стал лучшим среди НОЦ в стране по итогам прошлого года. Сегодня НОЦ уже объединил шесть субъектов России - равноправных партнеров: Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области, республики Мордовию и Чувашию.

"Я сам возглавляю наблюдательный совет центра и обещаю, что буду прикладывать максимум усилий, чтобы он развивался опережающими темпами. Безусловно, будет оказываться дополнительная поддержка со стороны федерального правительства, чтобы формировать научную элиту и, конечно же, обеспечивать внедрение самых новых прогрессивных технологий в производство и промышленность", - отметил Губернатор.

Проекты научно-образовательного центра реализуются по пяти основным направлениям деятельности: двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, а также сектора новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство, искусственный интеллект в инжиниринге.

"Специфика нашего региона - космос, автомобилестроение, информационные технологии, высокотехнологичная медицинская помощь. Кроме того, в фокусе внимания находятся вопросы двигателестроения и транспортной логистики. Такой спектр знаний востребован нашим НОЦ, - рассказал Дмитрий Азаров. - Поэтому на территории Самарской области есть где приложить знания, силы, таланты в самых разных отраслях. У каждого из вас есть возможность самосовершенствоваться и самореализовываться. А это одна из главных задач национальных проектов, инициированных президентом РФ".

Во время встречи глава региона также напомнил о материальных выплатах в размере 10 тысяч рублей - чтобы подготовиться к новому учебному году. Средства получат выпускники, которые поступят в вузы и ссузы родной Самарской области.

"Рассчитываю, что и те ребята, которые решили получать образование в столичных вузах, вернутся на родную землю, чтобы здесь создавать возможности для развития нашего региона, нашей земли. Создавать условия, чтобы жизнь людей становилась комфортнее и краше. Уверен, что ваши таланты будут востребованы!" - резюмировал губернатор.

Во время встречи выпускники школ озвучили ряд предложений по поддержке олимпиадного движения школьников, талантливых учеников. Интересовались и социально-экономическим развитием региона - например, о том, какие специальности экономического блока будут наиболее востребованы в ближайшие годы, а также даст ли новый импульс развитию международных связей прохождение через наш регион транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

В завершение встречи Дмитрий Азаров пожелал выпускникам школ успехов: "Пусть ничто вам не помешает осуществить свои планы. Вы уже показали себя взрослыми по отношению к делу, доверенному вам, и прежде всего это учеба. Все мы - граждане великой страны, и каждый из нас может многое сделать для того, чтобы добиваться успеха - на благо нашей Родины. Все это зависит от нас самих".