"Новые люди" предлагают учить предпринимательству со школьной скамьи

82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни - таковы результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей, представленного партией "Новые люди" и Всероссийским центром изучения общественного мнения.

В апреле 2021 г. ВЦИОМ провел исследование по заказу партии "Новые люди". 1600 респондентов приняло участие в этом опросе. Желание стать предпринимателями выразили 60% опрошенных граждан России от 12 до 60 лет. Более того, 62% родителей хотели бы видеть своих детей предпринимателями.

"Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик - государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик - это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует", - отметил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Программа обучения предпринимательству - не просто предложение партии "Новые люди". Фонд "Капитаны", основанный Алексеем Нечаевым, несколько лет назад успешно запустил и развивает такую образовательную программу в Москве и 12 регионах России. Многие участники этой программы говорят о ее эффективности, но с сожалением отмечают, что могли бы включиться в нее в более юном возрасте.

"Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет, зарабатывать стала в 20 после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я не теряла бы столько времени - зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго, куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь" - рассказывает Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка третьего курса факультета "Капитаны".

По мнению Алексея Нечаева, уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. "Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство - это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более чем 60% людей", - прокомментировал он результаты исследования.

"Многие цифры интересны в этом исследовании, но одна цифра - это бомба. Более 80% респондентов полагают, что школа не готовит к реальной жизни. По сути, это провал системы школьного образования. Школа не учит понимать, чего хочет человек в жизни", - отметил лидер движения "Школа - наше дело" Артем Соловейчик.

Партия "Новые люди" считает, что пришло время масштабировать опыт фонда "Капитаны" на всю страну. "Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, готовые быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями", - считает Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса "Капитаны" в РЭУ им. Г.В.Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников "Школа дела".

Реализация такой инициативы в Самарской области вполне коррелирует со сложившимся имиджем области как одного из передовых и инновационных регионов страны. С 2018 г. регион размещает на Петербургском международном экономическом форуме свою экспозицию с новейшими проектами и разработками, что не только позволяет продемонстрировать инвестиционный потенциал Самарской области, но и стимулирует интерес инвесторов к региону как площадке для реализации своих проектов.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, команда региона традиционно ведет активную работу в плане взаимодействия с действующими и потенциальными инвесторами.

"Сегодня Самарская область является одним из наиболее привлекательных регионов страны для частных инвесторов. По итогам ПМЭФ-2019 нам удалось привлечь в регион целый ряд партнеров с многомиллиардными инвестициями и созданием нескольких тысяч рабочих мест. Условия, которые мы создали для бизнеса, несомненно, привлекают все больше федеральных и международных предприятий, это дает нам уверенность в том, что и по итогам этого форума портфель инвесторов Самарской области заметно пополнится", - подчеркивает Дмитрий Богданов.

В этом году Самарская область представляет на форуме новые проекты, среди которых - макет первой в России "умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационная система "Цифровая модель региона". Также инвесторы России и других стран смогут познакомиться с интерактивной картой Самарской области с ключевыми отраслями экономики, транспортно-логистическими возможностями и инвестиционными площадками.

Но нельзя не отдавать себе отчета, что поступательное социально-экономическое развитие региона требует не только благоприятного инвестиционного климата, который, безусловно, имеет важное значение, не только работы с инфраструктурой, без которой любые инвестиции теряют силу, но и постоянного воспроизводства трудовых ресурсов, служащих залогом дальнейшего роста. Значит и инициативы партии "Новые люди" по запуску школьной образовательной программы обязательно найдут поддержку у жителей области, что будет сопутствовать ускорению темпов развития малого и среднего бизнеса.

Именно эту логику озвучил Алексей Нечаев, комментируя результаты исследования ВЦИОМ: "Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть, пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?"

Партия "Новые люди", несмотря на относительно небольшой политический стаж, уже начала активную работу с запросами населения, в том числе в области экономики, образования и экологии. Результаты этой работы и их совпадения с ожиданиями жителей региона должны позитивно отразиться на избирательной кампании партии этой осенью.