Самарские предприниматели смогут отточить свой навык презентации перед инвесторами

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8 июля региональный центр инноваций StartupSamara приглашает всех технологических предпринимателей на вебинар о том, как должна выглядеть презентация, если вы собираетесь идти за инвестициями. На время вебинара участники окунутся в работу венчурного аналитика и узнают, на что инвесторы обращают внимание в презентациях в первую очередь.