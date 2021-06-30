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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские предприниматели смогут отточить свой навык презентации перед инвесторами

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 июля региональный центр инноваций StartupSamara приглашает всех технологических предпринимателей на вебинар о том, как должна выглядеть презентация, если вы собираетесь идти за инвестициями. На время вебинара участники окунутся в работу венчурного аналитика и узнают, на что инвесторы обращают внимание в презентациях в первую очередь.

Экспертом и спикером на вебинаре выступит Александра Половинкина, инвестиционный аналитик Венчурного фонда Самарской области. Александра занимается скринингом (отбором) стартапов, анализом финансовых моделей, анализом рынков, конкурентов и презентаций.

Участники узнают критерии первичного отбора стартапа в венчурный фонд, обсудят как проходит скрининг проектов, какую роль при этом играет презентация стартапа, и получат возможность потренироваться в оценке проектов на кейсах.

Участие бесплатное, обязательная регистрация: https://e.startupsamara.ru/efficient-vc-pitch

Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

Гид потребителя

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