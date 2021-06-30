Самарские предприниматели смогут отточить свой навык презентации перед инвесторами

8 июля региональный центр инноваций StartupSamara приглашает всех технологических предпринимателей на вебинар о том, как должна выглядеть презентация, если вы собираетесь идти за инвестициями. На время вебинара участники окунутся в работу венчурного аналитика и узнают, на что инвесторы обращают внимание в презентациях в первую очередь.
Экспертом и спикером на вебинаре выступит Александра Половинкина, инвестиционный аналитик Венчурного фонда Самарской области. Александра занимается скринингом (отбором) стартапов, анализом финансовых моделей, анализом рынков, конкурентов и презентаций.
Участники узнают критерии первичного отбора стартапа в венчурный фонд, обсудят как проходит скрининг проектов, какую роль при этом играет презентация стартапа, и получат возможность потренироваться в оценке проектов на кейсах.
Участие бесплатное, обязательная регистрация: https://e.startupsamara.ru/efficient-vc-pitch
Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html