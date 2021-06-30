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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром трансгаз Самара" — в приоритете надежность

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце июня традиционно проходит годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром", которое подытоживает успехи группы компаний и определяет новые перспективы развития.

Фото: предоставлено компанией

Основные решения

25 июня в форме заочного голосования состоялось годовое общее собрание акционеров ГК. Был утвержден годовой отчет и годовая финансовая отчетность за 2020 год. Принято решение о распределении прибыли. Размер дивидендов за 2020 год составил 12,55 руб. на одну акцию.

На выплату дивидендов будет направлена часть нераспределенной прибыли ПАО "Газпром" прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. Это крупнейший объем дивидендов среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года. Собрание утвердило изменения в устав и положение о Совете директоров ПАО "Газпром". Виктор Зубков и Алексей Миллер переизбраны председателем и заместителем председателя Совета директоров ПАО "Газпром"

Среди важных решений, принятых на собрании акционеров, Алексей Миллер выделил изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО "Газпром" на Санкт-Петербург.

Безаварийность и надежность — главные приоритеты

Для дочернего общества Газпрома, главной задачей которого является транспортировка газа по магистральным трубопроводам, основные показатели успешной работы — это безаварийность и надежная, бесперебойная поставка голубого топлива потребителям. В условиях вынужденных ограничений 2020 года необходимо было перестраиваться на ходу, освоив работу в новом формате, потребовавшем дополнительных мер предосторожности.

"Несмотря на все трудности, запланированные объемы ремонта, диагностики, технического обслуживания и реализации производственных программ были выполнены на 100%, — прокомментировал Владимир Субботин, генеральный директор "Газпром трансгаз Самара". — Аварий и инцидентов на линейной части магистральных газопроводов и ГРС, эксплуатируемых ООО "Газпром трансгаз Самара", не зарегистрировано. Это свидетельствует об эффективной работе, которая ведется нашими службами и филиалами ежедневно".

Новые проекты

Один из важнейших проектов для региона, в реализации которого участвует и "Газпром трансгаз Самара", — "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Новая трасса пересекает действующие инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и кабельные линии технологической связи, которые эксплуатирует предприятие. Для соблюдения всех норм в ходе строительства автодороги предстоит перенести действующие коммуникации — более 16 км газопроводов и более 10 км кабелей связи.

Среди важных задач, которые предстоит решить в этом году, Владимир Субботин также отметил начало проектирования реконструкции подводных переходов магистральных газопроводов через Куйбышевское водохранилище и работа с ПАО "Кузнецов", направленная на повышение надежности двигателей серии НК и реализации программы ремонтов на 2021 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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