"Газпром трансгаз Самара" — в приоритете надежность

В конце июня традиционно проходит годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром", которое подытоживает успехи группы компаний и определяет новые перспективы развития.

Основные решения

25 июня в форме заочного голосования состоялось годовое общее собрание акционеров ГК. Был утвержден годовой отчет и годовая финансовая отчетность за 2020 год. Принято решение о распределении прибыли. Размер дивидендов за 2020 год составил 12,55 руб. на одну акцию.

На выплату дивидендов будет направлена часть нераспределенной прибыли ПАО "Газпром" прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. Это крупнейший объем дивидендов среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года. Собрание утвердило изменения в устав и положение о Совете директоров ПАО "Газпром". Виктор Зубков и Алексей Миллер переизбраны председателем и заместителем председателя Совета директоров ПАО "Газпром"

Среди важных решений, принятых на собрании акционеров, Алексей Миллер выделил изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО "Газпром" на Санкт-Петербург.

Безаварийность и надежность — главные приоритеты

Для дочернего общества Газпрома, главной задачей которого является транспортировка газа по магистральным трубопроводам, основные показатели успешной работы — это безаварийность и надежная, бесперебойная поставка голубого топлива потребителям. В условиях вынужденных ограничений 2020 года необходимо было перестраиваться на ходу, освоив работу в новом формате, потребовавшем дополнительных мер предосторожности.

"Несмотря на все трудности, запланированные объемы ремонта, диагностики, технического обслуживания и реализации производственных программ были выполнены на 100%, — прокомментировал Владимир Субботин, генеральный директор "Газпром трансгаз Самара". — Аварий и инцидентов на линейной части магистральных газопроводов и ГРС, эксплуатируемых ООО "Газпром трансгаз Самара", не зарегистрировано. Это свидетельствует об эффективной работе, которая ведется нашими службами и филиалами ежедневно".

Новые проекты

Один из важнейших проектов для региона, в реализации которого участвует и "Газпром трансгаз Самара", — "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Новая трасса пересекает действующие инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и кабельные линии технологической связи, которые эксплуатирует предприятие. Для соблюдения всех норм в ходе строительства автодороги предстоит перенести действующие коммуникации — более 16 км газопроводов и более 10 км кабелей связи.

Среди важных задач, которые предстоит решить в этом году, Владимир Субботин также отметил начало проектирования реконструкции подводных переходов магистральных газопроводов через Куйбышевское водохранилище и работа с ПАО "Кузнецов", направленная на повышение надежности двигателей серии НК и реализации программы ремонтов на 2021 год.