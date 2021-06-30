ФНС: Снизилось количество рисковых плательщиков в сфере общепита

Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.
На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т. д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.
По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза.
В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.
Цель отраслевого проекта "Общественное питание" — создать равные конкурентные условия в этой сфере за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html