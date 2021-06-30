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Государство и Бизнес Экономическая политика

ФНС: Снизилось количество рисковых плательщиков в сфере общепита

30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т. д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза.

В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.

Цель отраслевого проекта "Общественное питание" — создать равные конкурентные условия в этой сфере за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.

Гид потребителя

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