Александр Живайкин: Поддержка АПК в Самарской области помогает сдерживать рост цен

Вопрос ценообразования на российские фрукты и овощи подняли жители в ходе "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина.

В Самарской области действует комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей, который позволяет обеспечить продовольственную безопасность региона и помогать агропромышленному комплексу развиваться. Об этом рассказал руководитель фракции "Единой России" в Самарской губернской думе, председатель профильного думского комитета Александр Живайкин, комментируя слова президента России Владимира Путина.

Глава государства в ходе "Прямой линии" подчеркнул взаимосвязь между поддержкой АПК и ситуацией с ценами в магазинах.

"Мировые индексы на продукты питания сейчас на самой высокой планке за 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие", - сказал Владимир Путин. Среди причин президент назвал последствия пандемии и сокращение производства и рабочих мест. Он добавил, что агропромышленный комплекс получает государственную поддержку, и его развитие позволит стабилизировать ситуацию с ценами на самые востребованные продукты. В частности, более 7 млрд рублей ежегодно бюджет выделяет на мелиорацию - это особенно важно в контексте изменения климата.

"В своей речи Владимир Владимирович отметил, что выделение средств на мелиорацию будет продолжено. Для нашего региона очень важно это направление, так как мы относимся к зоне рискованного земледелия. И компенсация за счет государственной программы затрат на производство мелиоративных работ, особенно по таким направлениям, как садоводство и овощеводство, позволяет Самарской области выполнять задачу, поставленную президентом, - обеспечивать жителей региона овощами и фруктами собственного производства", - рассказал Александр Живайкин.

Он добавил, что производители овощей и садоводы получают постоянную поддержку и из областного бюджета.

"В этом году 44 млн руб. получат предприниматели на развитие садоводства, еще 30 млн - на овощеводство. В регионе введена дополнительная мера поддержки для производителей овощей на закрытом грунте, это инициатива исключительно нашей области, на эти цели уже выделены средства из бюджета губернии. У нас развита и льготная система кредитования сельхозпроизводителей", - напомнил руководитель фракции единороссов.