Виктория Каткова: В Самарской области выстраивается прозрачная и понятная жителям работа системы ЖКХ

В Самарской области особое внимание уделяется комплексному и качественному решению вопросов жителей в сфере ЖКХ. заявила главный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова, комментируя "Прямую линию" с Владимиром Путиным 30 июня.

Это направление находится под личным контролем губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова.

В эфире житель Тюменской области пожаловался президенту страны на необоснованно завышенные цены за коммунальные услуги. Он показал платежку за апрель с суммой почти в 75 тыс. руб. за квартиру площадью 70 кв. м. Кроме того, мужчина рассказал, что жильцов его дома заставили доплатить при переселении из ветхого жилья. Президент пообещал разобраться в возникшей ситуации.

В Самарской области по поручению Дмитрия Азарова выстраивается максимально прозрачная и понятная жителям работа системы ЖКХ, которая защищает права жителей. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции региона Виктория Каткова, отметив, что одна из важных задач - повышение правовой грамотности председателей МКД, ТСЖ и т.д.

"На территории региона по инициативе Дмитрия Азарова запущен "коммунальный" проект "Единой России". Мы рассказываем, как правильно читать платежки, откуда получать оперативную информацию, как оспаривать начисления. Председателей советов многоквартирных домов учат правовым основам, чтобы отстаивать свою позицию перед "ресурсниками", а также основам управления имуществом", - подчеркнула руководитель ГЖИ.

Виктория Каткова также обратила внимание на работу, проводимую в Самарской области по обновлению жилищно-коммунальной инфраструктуры.

"У нас, как и по всей стране, достаточно велик износ коммунальных сетей. Но в последние годы идет активная работа в решении этого вопроса. В привлечении федеральных средств огромную роль играет активность и авторитет нашего губернатора. В этом году 70 километров сетей будет заменено, в том числе в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске. Это гарантирует плавный вход в отопительный сезон - без прорывов, с надлежащим отоплением и горячим водоснабжением. Это все и определяет стоимость, качество услуг и, соответственно, удовлетворенность граждан услугами ЖКХ", - подчеркнула Виктория Каткова.