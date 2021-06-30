Фирму из Самарской области оштрафовали за подкуп сотрудника станции по борьбе с болезнями животных

В Самарской области фирму оштрафовали за подкуп сотрудника станции по борьбе с болезнями животных, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Ранее выяснилось, что представительница коммерческой организации, занимающейся добычей и реализацией рыбы, в 2019 г. неоднократно перечисляла деньги на банковскую карту ведущего ветеринарного врача станции по борьбе с болезнями животных. Эти переводы служили взяткой за выдачу ветеринарных свидетельств без ветеринарно-санитарного осмотра продукции.
В отношении организации возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Мировой судья назначил фирме штраф 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...