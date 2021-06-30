Фирму из Самарской области оштрафовали за подкуп сотрудника станции по борьбе с болезнями животных

В Самарской области фирму оштрафовали за подкуп сотрудника станции по борьбе с болезнями животных, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее выяснилось, что представительница коммерческой организации, занимающейся добычей и реализацией рыбы, в 2019 г. неоднократно перечисляла деньги на банковскую карту ведущего ветеринарного врача станции по борьбе с болезнями животных. Эти переводы служили взяткой за выдачу ветеринарных свидетельств без ветеринарно-санитарного осмотра продукции.

В отношении организации возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Мировой судья назначил фирме штраф 500 тыс. рублей.