В Самаре ограничат движение из-за соревнований по лыжероллерам

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июля, в Самаре ограничат движение для проведения чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам.

Ограничение будет действовать с 8:30 до 15:00 3 и 4 июля на следующих участках:

- по ул. Арена 2018, от Проезда №8 до Проезда №2 (ближнее примыкание к ул. Демократической);

- по проезду №2, от ул. 2-я Стадионная до ул. Арена 2018 (ближнее примыкание к ул. Арена 2018);

- по ул. Дальней, на участке 500 м от ул. Арена 2018.

Кроме того, с 8:30 до 15:00 3 и 4 июля изменятся схемы движения автобусов №№ 96, 205, 295.