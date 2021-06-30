Дмитрий Азаров: "В прямом диалоге с жителями можно эффективно решать вопросы"

В среду, 30 июня, президент РФ Владимир Путин провел традиционную "прямую линию", и жители страны на протяжении почти четырех часов задавали вопросы. Всего поступило более 2 млн обращений по самым разным темам.
Во время прямой линии главу государства спросили, почему губернаторов не обязали проводить такие прямые линии. Владимир Путин указал на важность общения власти с населением, поскольку это дает возможность напрямую обратиться к руководителям регионов. А они, в свою очередь, могут выявить основные проблемы тех или иных категорий граждан, территорий.
"Обратная связь всегда полезна", - подчеркнул президент и призвал губернаторов прислушаться к такому запросу граждан.
Губернатор Самарской области проводит "прямые линии" с жителями регулярно. В прямом эфире при поддержке телеканала ГТРК "Самара" Дмитрий Азаров в программе "Главная тема" напрямую общается с жителями региона, отвечает на самые разные, часто неудобные для власти на местах вопросы. Все обращения, которые не удается разобрать в рамках полуторачасовой программы, так же, как и во время "прямой линии" президента, отрабатываются, и по каждому из них даются поручения.
"Мне ежедневно поступает множество обращений от земляков, которые просят решить застарелые проблемы - по самой различной тематике. Сообщения поступают лично, в социальные сети, через интернет-приемную, и все они находятся в фокусе моего внимания. Мы их разбираем и во время приемов граждан, и на оперативных совещаниях правительства области. Более того, я регулярно лично общаюсь с жителями региона в эфире телеканала "Россия-24. Самара", - отметил Дмитрий Азаров. - Я считаю, что только так, в прямом диалоге с жителями региона, сообща можно эффективно решать вопросы, которые волнуют людей и требуют незамедлительной реакции, моего прямого поручения по тем или иным возникающим темам".
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!