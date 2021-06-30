Дмитрий Азаров: "В прямом диалоге с жителями можно эффективно решать вопросы"

В среду, 30 июня, президент РФ Владимир Путин провел традиционную "прямую линию", и жители страны на протяжении почти четырех часов задавали вопросы. Всего поступило более 2 млн обращений по самым разным темам.

Во время прямой линии главу государства спросили, почему губернаторов не обязали проводить такие прямые линии. Владимир Путин указал на важность общения власти с населением, поскольку это дает возможность напрямую обратиться к руководителям регионов. А они, в свою очередь, могут выявить основные проблемы тех или иных категорий граждан, территорий.

"Обратная связь всегда полезна", - подчеркнул президент и призвал губернаторов прислушаться к такому запросу граждан.

Губернатор Самарской области проводит "прямые линии" с жителями регулярно. В прямом эфире при поддержке телеканала ГТРК "Самара" Дмитрий Азаров в программе "Главная тема" напрямую общается с жителями региона, отвечает на самые разные, часто неудобные для власти на местах вопросы. Все обращения, которые не удается разобрать в рамках полуторачасовой программы, так же, как и во время "прямой линии" президента, отрабатываются, и по каждому из них даются поручения.

"Мне ежедневно поступает множество обращений от земляков, которые просят решить застарелые проблемы - по самой различной тематике. Сообщения поступают лично, в социальные сети, через интернет-приемную, и все они находятся в фокусе моего внимания. Мы их разбираем и во время приемов граждан, и на оперативных совещаниях правительства области. Более того, я регулярно лично общаюсь с жителями региона в эфире телеканала "Россия-24. Самара", - отметил Дмитрий Азаров. - Я считаю, что только так, в прямом диалоге с жителями региона, сообща можно эффективно решать вопросы, которые волнуют людей и требуют незамедлительной реакции, моего прямого поручения по тем или иным возникающим темам".