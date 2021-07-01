В мэрии Самары прокомментировали задержку благоустройства городских пляжей

Пляжный сезон в Самаре официально начался 15 июня. Теоретически к этому времени должны были быть подготовлены все городские пляжи. Однако на деле благоустройство некоторых локаций затянулось на полмесяца.
В конце июня горожане пожаловались на то, что не все пляжи Самары подготовлены к купальному сезону.
Выяснилось, что на некоторых спусках (ул. Полевая, ул. Первомайская) до сих пор не разровняли песок — он лежит огромными кучами на берегу. Кроме того, отсутствуют кабинки для переодевания и скамейки.
В ответ на это сотрудники департамента городского хозяйства и экологии сообщили, что обустроят пляжи до 1 июля 2021 г.: "Все пляжи будут обустроены всем необходимым до 01.07.2021 г.".
В мэрии Самары также прокомментировали ситуацию и объяснили, с чем связана задержка в благоустройстве территорий:
"Официально открытие пляжей состоялось 15 июня. Все пляжи, кроме 2 очереди (от Маяковского до Полевой), были полностью оборудованы. На 2 очереди набережной проходил фестиваль "ВолгаФест". По этой причине благоустройство пляжа не производилось. Оперативно после завершения мероприятия, по мере вывоза модульных конструкций и других арт-объектов, производились все необходимые работы по обустройству пляжа (завоз и планировка песка, размещение кабинок для переодевания, лавочек, навесов, биотуалетов и т. д.), — сообщили в администрации Самары. — В настоящее время пляж на 2 очереди набережной полностью оборудован. Обращаем ваше внимание, что приемка пляжей производится с участием МЧС, Роспотребнадзора. Постоянный контроль за состоянием пляжей организован всеми профильными службами. Сотрудники подрядной организации в ежедневном режиме следят за чистотой на пляжах".
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.