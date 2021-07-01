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ЖКХ и благоустройство Общество

В мэрии Самары прокомментировали задержку благоустройства городских пляжей

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пляжный сезон в Самаре официально начался 15 июня. Теоретически к этому времени должны были быть подготовлены все городские пляжи. Однако на деле благоустройство некоторых локаций затянулось на полмесяца.

В конце июня горожане пожаловались на то, что не все пляжи Самары подготовлены к купальному сезону.

Выяснилось, что на некоторых спусках (ул. Полевая, ул. Первомайская) до сих пор не разровняли песок — он лежит огромными кучами на берегу. Кроме того, отсутствуют кабинки для переодевания и скамейки.

В ответ на это сотрудники департамента городского хозяйства и экологии сообщили, что обустроят пляжи до 1 июля 2021 г.: "Все пляжи будут обустроены всем необходимым до 01.07.2021 г.".

В мэрии Самары также прокомментировали ситуацию и объяснили, с чем связана задержка в благоустройстве территорий:

"Официально открытие пляжей состоялось 15 июня. Все пляжи, кроме 2 очереди (от Маяковского до Полевой), были полностью оборудованы. На 2 очереди набережной проходил фестиваль "ВолгаФест". По этой причине благоустройство пляжа не производилось. Оперативно после завершения мероприятия, по мере вывоза модульных конструкций и других арт-объектов, производились все необходимые работы по обустройству пляжа (завоз и планировка песка, размещение кабинок для переодевания, лавочек, навесов, биотуалетов и т. д.), — сообщили в администрации Самары.  — В настоящее время пляж на 2 очереди набережной полностью оборудован. Обращаем ваше внимание, что приемка пляжей производится с участием МЧС, Роспотребнадзора. Постоянный контроль за состоянием пляжей организован всеми профильными службами. Сотрудники подрядной организации в ежедневном режиме следят за чистотой на пляжах".

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