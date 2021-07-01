О результатах официальной регистрации самозанятых за полтора года действия в регионе специального налогового режима сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"В регионе становится все больше людей, выбравших для себя статус самозанятого. Низкие налоговые ставки, простые и понятные условия работы, отсутствие отчетности - эти факторы становятся решающими для тех, кто хочет попробовать себя в бизнесе, работать в легальном поле, подкреплять свои взаимоотношения с клиентами выдачей чеков, иметь возможность сотрудничества с юридическими лицами, пользоваться мерами поддержки, - рассказал о преимуществах налога на профессиональный доход Дмитрий Богданов. - Сегодня в Самарской области зарегистрировано более чем 62 тысячи самозанятых. Уверен, многие из них способны развить свой проект до уровня малого или даже среднего бизнеса, создавать рабочие места, осваивать новые направления деятельности".

В мае 2021 года в Самарской области вновь стартовала реализация программы по предоставлению бизнес-кейсов для самозанятых - целого набора бесплатных услуг по продвижению и развитию своего дела.

Благоприятный деловой климат в регионе создается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, - в создании комфортных условий для людей, делающих первые шаги в бизнесе.

"Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, - это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, - отмечал глава региона на встрече с самозанятыми, которая состоялась в апреле этого года. - За прошлый год более чем 40 тысяч работников зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно: когда человек работает в рамках закона, мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки".

Одной из тех, кто вошел в первую десятку получателей пакетной меры 2021 г., стала жительница Самары Юлия Чубенко. Молодая мама создает из дерева оригинальных игрушечных роботов, которые помогают в развитии мелкой моторики у детей.

"По образованию я химик и никак не связана с созданием игрушек, но, став мамой, начала большое внимание уделять вопросу развития сына. Так родилась идея создания развивающих игрушек своими руками, причем я хотела сделать настоящего персонажа, которого везде можно брать с собой, - рассказала о своем деле Юлия Чубенко. - Первую игрушку я сделала год назад, примерно полгода делаю роботов на заказ. В развитии моего проекта мне очень помогает центр "Мой бизнес" Самарской области. Я посещаю все образовательные мероприятия, которые организуются на площадке центра, стала получателем Кейса для самозанятых и уже воспользовалась услугой профессиональной фотосессии моей продукции".

Чтобы получить бизнес-кейс услуг, самозанятым необходимо подать заявку по ссылке https://case2021.mybiz63.ru/ до 30 числа каждого месяца. Затем в течение 10 дней заявки оценивает экспертная комиссия. Результаты и список получателей бизнес-кейсов будут объявляться 10 числа каждого месяца. Важное условие для участия в отборе - быть официально зарегистрированным в качестве самозанятого на момент подачи заявки.