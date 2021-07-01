Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение - с такой инициативой ранее выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К россиянам, которые повторно попадутся в нетрезвом виде за рулем, будут применять более суровые санкции.

Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов и срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Ранее закон, разработанный депутатами "Единой России", в третьем чтении приняла Государственная дума РФ.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, максимальная планка наказания для водителя, который уже судим за ДТП в пьяном виде с серьезными последствиями и вновь сел за руль нетрезвым, поднимается с двух до трех лет лишения свободы. В том случае, если речь идет об административной ответственности, нарушителю грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет. У суда есть возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие изменения повлияют на показатели аварийности и смертности на российских дорогах.

Напомним, одним из первых, кто предложил увеличить суммы административных штрафов, срок лишения прав и ужесточить уголовную ответственность за ДТП, совершенные по вине пьяных водителей, был губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров. Его поддержали депутаты в региональном и российском парламентах.

"Водители, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, должны нести более серьезную ответственность - как административного, так и уголовного характера. Основные причины аварий с большим количеством жертв - алкогольное опьянение водителя и необъяснимое лихачество, грубые нарушения правил дорожного движения. Когда человек садится за руль в состоянии опьянения, это чревато тяжелыми последствиями", - считает Дмитрий Азаров.

В Самарской губернской думе разработали поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях: они предусматривают существенное усиление ответственности для пьяных водителей. Законодательные инициативы отправили для получения оценки в правительство России и Государственную думу РФ.