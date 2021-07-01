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Александр Живайкин: Молодежь нужна Самарской области

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Действия региональных властей показывают, что молодежь нужна Самарской области, уверен руководитель фракции "Единой России" в региональном парламенте Александр Живайкин.

В Самарской области по инициативе "Единой России" усилены меры поддержки для молодых людей, которые намерены получать высшее и среднее специальное образование в учебных заведениях региона. Как отметил руководитель партийной фракции в областном парламенте Александр Живайкин, выплата станет хорошим стимулом для выпускников школ губернии.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выплатах выпускникам региона. Все первокурсники, которые останутся учиться в вузах и ссузах Самарской области, получат по 10 тыс. рублей. Фракция "Единой России" обращалась с этим предложением к главе региона, секретарю регионального отделения партии. И мы были услышаны. Эту меру губернатор предложил в своем послании, и я уверен, что это станет хорошим стимулом для наших ребят", - сказал депутат.

Он добавил, что в Самарской области для выпускников школ созданы все условия: 24 вуза, в том числе три опорных, национальный исследовательский университет, учебные заведения, охватывающие практически все специальности и направления подготовки, которые есть в России.

"Кроме того, в регионе действуют разнообразные меры поддержки молодых специалистов, которые также важны для жителей губернии, вступающих во взрослую жизнь. Все это позволяет с уверенностью говорить, что самарская молодежь нужна своему региону", - сказал Александр Живайкин.

Напомним, в Самарской области утвержден порядок получения денежной выплаты для выпускников 11 классов, которые поступят в высшие и средне специальные учебные заведения губернии. Они получат по 10 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение уже дано профильным министерствам регионального правительства. Предложение о единовременной выплате прозвучало на заседании фракции "Единой России" в региональном парламенте 29 апреля.

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