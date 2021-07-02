"Крылья Советов" переподписали контракты с лидерами команды

Совет Директоров ПФК "Крылья Советов" одобрил переподписание контрактов с лидерами команды прошлого сезона: контракты на новых условиях подписали Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Владислав Сарвели, Юрий Горшков, Роман Ежов.

Ранее это сделали Дмитрий Кабутов и Денис Якуба. С лучшим бомбардиром команды Иваном Сергеевым клуб продлил действующее соглашение на три года.

"Мы все вместе пришли к единому выводу, что я остаюсь в "Крыльях Советов" еще на три года. Когда я сюда приходил и сейчас, когда подписал контракт, эмоции очень положительные. Мне все нравится, все здесь устраивает: и коллектив, и тренерский штаб, и сотрудники клуба, и болельщики. Все хорошо! Буду стараться помогать команде в Премьер-лиге", — отметил Иван Сергеев.