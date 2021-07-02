"Крылья Советов" переподписали контракты с лидерами команды

Совет Директоров ПФК "Крылья Советов" одобрил переподписание контрактов с лидерами команды прошлого сезона: контракты на новых условиях подписали Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Владислав Сарвели, Юрий Горшков, Роман Ежов.
Ранее это сделали Дмитрий Кабутов и Денис Якуба. С лучшим бомбардиром команды Иваном Сергеевым клуб продлил действующее соглашение на три года.
"Мы все вместе пришли к единому выводу, что я остаюсь в "Крыльях Советов" еще на три года. Когда я сюда приходил и сейчас, когда подписал контракт, эмоции очень положительные. Мне все нравится, все здесь устраивает: и коллектив, и тренерский штаб, и сотрудники клуба, и болельщики. Все хорошо! Буду стараться помогать команде в Премьер-лиге", — отметил Иван Сергеев.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?