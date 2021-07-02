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Суды Происшествия

Самарский облсуд отменил приговор замначальника управления конвоирования УФСИН

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июня, апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила приговор Ленинского райсуда, вынесенный заместителю начальника управления конвоирования УФСИН по Самарской области Андрею Устинову. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в апреле 2020 г. в отношении Андрея Устинова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по ч. 1. ст. 285 УК РФ. В основу дела легли оперативные данные ФСБ о том, что Устинов якобы фиктивно трудоустраивал в управление конвоирования спортсменов, которые должны были участвовать в соревнованиях, не исполняя должностных обязанностей. До суда дошел лишь один эпизод.

По версии следствия, с апреля по июнь 2017 г. к Устинову обратился водитель в ФКУ "Управление по конвоированию ГУФСИН по Самарской области" Беляков, потому что планировал уволиться из-за неудовлетворенного графика службы. Друживший с Беляковым Устинов распорядился назначить приятеля на вакантную должность младшего инспектора. При этом замначальника управления конвоирования знал, что Белякова не будет исполнять обязанности в этой должности, а фактически будет работать в отделе организации службы. С июня 2017 г. по июль 2018 г. Беляков не являлся на работу, но Устинов утверждал табели учета рабочего времени с недостоверными сведениями.

1 апреля суд приговорил Устинова к двум годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое судебное разбирательство.

Напомним, под уголовное преследование попал начальник управления по конвоированию УФСИН Андрей Апанасик — непосредственный руководитель Устинова. По версии следствия, с мая 2014 г. по июль 2019 г. он трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату — более 6,79 млн руб., хотя фактически они не работали. 12 октября суд назначил Апанасику два года лишения свободы условно. 28 декабря облсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. 26 февраля судья вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением.

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зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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