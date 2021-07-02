Самарский облсуд отменил приговор замначальника управления конвоирования УФСИН

Во вторник, 29 июня, апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила приговор Ленинского райсуда, вынесенный заместителю начальника управления конвоирования УФСИН по Самарской области Андрею Устинову. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в апреле 2020 г. в отношении Андрея Устинова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по ч. 1. ст. 285 УК РФ. В основу дела легли оперативные данные ФСБ о том, что Устинов якобы фиктивно трудоустраивал в управление конвоирования спортсменов, которые должны были участвовать в соревнованиях, не исполняя должностных обязанностей. До суда дошел лишь один эпизод.

По версии следствия, с апреля по июнь 2017 г. к Устинову обратился водитель в ФКУ "Управление по конвоированию ГУФСИН по Самарской области" Беляков, потому что планировал уволиться из-за неудовлетворенного графика службы. Друживший с Беляковым Устинов распорядился назначить приятеля на вакантную должность младшего инспектора. При этом замначальника управления конвоирования знал, что Белякова не будет исполнять обязанности в этой должности, а фактически будет работать в отделе организации службы. С июня 2017 г. по июль 2018 г. Беляков не являлся на работу, но Устинов утверждал табели учета рабочего времени с недостоверными сведениями.

1 апреля суд приговорил Устинова к двум годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое судебное разбирательство.

Напомним, под уголовное преследование попал начальник управления по конвоированию УФСИН Андрей Апанасик — непосредственный руководитель Устинова. По версии следствия, с мая 2014 г. по июль 2019 г. он трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату — более 6,79 млн руб., хотя фактически они не работали. 12 октября суд назначил Апанасику два года лишения свободы условно. 28 декабря облсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. 26 февраля судья вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением.