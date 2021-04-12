Замначальника управления конвоирования УФСИН получил условный срок

В Ленинском районном суде огласили приговор заместителю начальника управления конвоирования УФСИН по Самарской области Андрею Устинову, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что о возбуждении в отношении Андрея Устинова уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1. ст. 285 УК стало известно в апреле 2020 года. В основу дела легли оперативные данные ФСБ о том, что Устинов якобы фиктивно трудоустраивал в управление конвоирования спортсменов, которые должны были участвовать в различных соревнованиях, не исполняя должностных обязанностей. Однако до суда дошел лишь один эпизод.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, по версии следствия, в период с апреля по июнь 2017 г. к Устинову обратился Р. Беляков, состоявший на должности водителя в ФКУ "Управление по конвоированию ГУФСИН по Самарской области" и сообщил, что планирует уволиться в связи с неудовлетворенностью графиком несения службы. И у Устинова, "из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении оказать услугу находившемуся с ним в дружеских отношениях Белякову, возник преступный умысел на использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы".

Устинов, находясь в своем служебном кабинете на ул. Чкалова, 98, дал устное указание начальнику 1-го отдела по конвоированию о назначении Белякова на имеющуюся вакантную должность младшего инспектора. При этом Устинов пояснил, что возложенные на Белякова обязанности в этой должности исполняться не будут, а фактически Беляков будет работать в отделе организации службы и периодичность появления Белякова на рабочем месте будет контролироваться лично Устиновым.

С июня 2017 г. по июль 2018 г. Беляков не являлся на работу, однако Устинов утверждал табели учета рабочего времени с недостоверными сведениями.

По окончании следствия уголовное дело в отношении Андрея Устинова поступило в Ленинский районный суд. Процесс вела судья Ирина Кузнецова.

В итоге 1 апреля суд приговорил Устинова к двум годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком и назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права два года занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Ленинского района в интересах Самарской области о взыскании с него ущерба, причиненного преступлением в размере 510 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу. Как указано на сайте суда, 9 апреля на него поступила апелляционная жалоба.

Напомним, ранее фигурантом уголовного дела стал начальник управления по конвоированию УФСИН Андрей Апанасик — непосредственный руководитель Устинова. По версии следствия, с мая 2014 г. по июль 2019 г. мужчина трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату в сумме более 6,79 млн рублей. При этом сотрудники фактически не исполняли должностные обязанности.

Действия обвиняемого пресекли сотрудники СБ УФСИН и регионального УФСБ. По окончании следствия — летом 2020 года, Апанасика обвинили по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ст. 292 УК РФ ("Подлог"). Дело было отправлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.

Приговором от 12 октября суд назначил экс-сотруднику УФСИН Апанасику два года лишения свободы условно. Приговор обжаловали адвокат и представители прокуратуры. В итоге 28 декабря облсуд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же районный суд.

Уголовное дело передали судье Ивану Беднякову. В итоге 26 февраля на предварительном слушании судья вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру, так как обвинительное заключение составлено с нарушением требований действующего УПК РФ.

Данное постановление было обжаловано прокуратурой. Апелляционное представление надзорного органа было зарегистрировано в Ленинском районном суде 26 февраля. 16 марта представление прокурора поступило в Самарский областной суд, где оно еще не рассмотрено.