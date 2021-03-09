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Суды Происшествия

Дело экс-начальника конвоя областного УФСИН могут вернуть на доработку в прокуратуру

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд под председательством судьи Ивана Беднякова вынес постановление об отправке вернувшегося на новое рассмотрение уголовного дела бывшего начальника конвоя областного УФСИН Андрея Апанасика в прокуратуру, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Апанасика обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Причиненный ущерб - более 6,79 млн рублей.

Ленинский райсуд Самары 12 октября назначил экс-сотруднику УФСИН два года лишения свободы условно. Приговор обжаловали адвокат и представители прокуратуры. В итоге 28 декабря облсуд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же районный суд.

Уголовное дело передали судье Ивану Беднякову. В итоге 26 февраля на предварительном слушании судья вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру, так как обвинительное заключение составлено с нарушением требований действующего УПК РФ.

Данное постановление было обжаловано прокуратурой. Апелляционное представление надзорного органа было зарегистрировано в Ленинском районном суде 26 февраля. И теперь материалы дела с апелляционным представлением прокуратуры готовятся для передачи в апелляционную инстанцию Самарского областного суда, куда могут поступить для рассмотрения в этом месяце.

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