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Суды Происшествия

Самарский облсуд отменил приговор экс-начальнику конвоя областного УФСИН

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 декабря, апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор Ленинского районного суда от 12 октября, вынесенный бывшему начальнику службы конвоя УФСИН Самарской области Андрею Апанасику. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, мужчину обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, с мая 2014 г. по июль 2019 г. Апанасик трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату - более 6,79 млн рублей. При этом сотрудники фактически не исполняли должностные обязанности.

Ленинский районный суд Самары 12 октября назначил экс-сотруднику УФСИН два года лишения свободы условно.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, этот приговор обжаловали адвокат и представители прокуратуры. В итоге 28 декабря облсуд отменил приговор суда Ленинского района и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же районный суд.

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