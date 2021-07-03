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Экология Общество

В Самаре хотят создать сеть общественного мониторинга воздуха

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ищут жителей, готовых установить на балконах и окнах своих квартир датчики для оценки качества атмосферного воздуха. Идея реализуется в рамках общественной инициативы.

Отметим, что эти датчики отображают не наличие конкретных веществ в воздухе, а количество взвешенных частиц. Соответственно, их данные не могут признаваться как замеры, зато являются сигналом о неблагополучии окружающей среды в конкретном месте.

Речь идет о приборах IQAir AirVisual Pro, которые измеряют PM10 (взвешенные частицы до 10 мкм), PM2.5 (взвешенные частицы до 2,5 мкм), а также фиксируют данные о метеорологических условиях (влажность, температура, давление, скорость ветра).

Как сообщает директор Открытой экологической платформы Сергей Шахматов, место установки должно соответствовать определенным требованиям. А именно: это должен быть балкон или подоконник на втором или третьем этаже с северной (не солнечной) стороны, где имеются источники питания (220 Вт) и бесперебойно работающего Wi-Fi. При этом в радиусе 30-50 м от этой точки не должно быть труб печного отопления, автотрасс, парковок и других источников загрязнения. 

"Само место по городу нам не важно. Это может быть любой район. На данный момент выделен один бесплатный датчик на город. Вы устанавливаете его самостоятельно, а мы обо всем проконсультируем", — сообщает Шахматов. 

Также датчики можно купить самостоятельно, либо финансово поучаствовать в их приобретении.

Подобный проект уже реализуется в Тольятти по инициативе резидента технопарка "Жигулевская долина" "Аиралаб Рус". Идею поддержали власти Тольятти и региона. В декабре 2020 г. "Аиралаб Рус" и ГК "ЭкоВоз" подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий установку первых 20 приборов и впоследствии доведение их количества до 200 и более.

И, если в начале года в Автограде работало пять таких комплексов фиксации состояния воздуха (три на Южном шоссе, один на Автозаводском шоссе и один на ул. Лесная), то до конца лета их сеть должна составить от 30 до 50 датчиков. 

Жители Самары, которые заинтересованы в контроле за экологической обстановкой в городе и хотят принять участие в общественном мониторинге, могут написать Сергею Шахматову — https://vk.com/shakhmatov_sergey.

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