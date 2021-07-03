Волга в Самарской области прогрелась до рекордных значений

С 26 июня по 2 июля были перекрыты абсолютные значения максимумов температуры воды в Волге у Самары и Тольятти, сообщает Приволжское УГМС.
Так на Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура выше предыдущих рекордов на 0,2 – 2,9˚С (25,6 °C), а на Саратовском водохранилище у Самары - на 0,2 – 0,6˚С (21,7 °C)
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А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные