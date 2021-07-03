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Экология Общество

Волга в Самарской области прогрелась до рекордных значений

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 июня по 2 июля были перекрыты абсолютные значения максимумов температуры воды в Волге у Самары и Тольятти, сообщает Приволжское УГМС.

Так на Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура выше предыдущих рекордов на 0,2 – 2,9˚С (25,6 °C), а на Саратовском водохранилище у Самары - на 0,2 – 0,6˚С (21,7 °C)

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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