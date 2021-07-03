Волга в Самарской области прогрелась до рекордных значений

С 26 июня по 2 июля были перекрыты абсолютные значения максимумов температуры воды в Волге у Самары и Тольятти, сообщает Приволжское УГМС.

Так на Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура выше предыдущих рекордов на 0,2 – 2,9˚С (25,6 °C), а на Саратовском водохранилище у Самары - на 0,2 – 0,6˚С (21,7 °C)