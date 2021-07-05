Самарец уговорил подростка поучаствовать в ограблении

В Самаре возбудили уголовное дело из-за вовлечения подростка в преступление, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, некий В. вовлек несовершеннолетнего, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, в ограбление. Они отобрали телефон у несовершеннолетнего С. После этого организатор преступления продал мобильник за 4 тыс. руб., из которых 1,5 тыс. руб. передал несовершеннолетнему подельнику.