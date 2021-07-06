СМИ: "Крылья Советов" возьмут нападающего Онугху в аренду

Нападающий датского клуба "Вайле" Герман Онугха перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды, пишет sport-express.ru.
Напомним, что нападающий Онугха находится на просмотре в самарском клубе.
Нападающий датского клуба "Вайле" Герман Онугха перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды, пишет sport-express.ru.
Напомним, что нападающий Онугха находится на просмотре в самарском клубе.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?