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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области снижены ставки по УСН для ряда категорий предпринимателей

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соответствующий законопроект сегодня приняли депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях. За снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для ряда категорий предпринимателей единогласно проголосовали все участники последнего пленарного заседания регионального парламента VI созыва. В нем также принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее инициатива областного правительства была рассмотрена на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Самарской губернской думы и на встрече с представителями региональных деловых общественных организаций.

"Мы предоставим налоговые льготы ряду категорий предпринимателей "на упрощенке". Это предприниматели из пострадавших отраслей, доходы которых снизились в 2021 году на 20% по сравнению с докризисным 2019-м; вновь созданным малым предприятиям в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тысяч человек, а также социально ориентированному бизнесу. Так, для субъектов МСП из пострадавших отраслей налоговая льгота будет действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года. Для начинающих и социальных предпринимателей — с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Ставка снизится в три раза: по УСН "доходы" она сократится с 6% до 2%, по УСН "доходы минус расходы" — с 15% до 5%. Эта уникальная инициатива, которая поможет поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики", — рассказал об утвержденной налоговой льготе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По прогнозам, из 129 тысяч субъектов МСП закон затронет 80 тысяч предпринимателей. Как отметил глава региона, правительство вместе с депутатами будет мониторить эффективность принятого решения и при необходимости корректировать его. "Это обычная работа, когда мы, принимая решение вместе с бизнес-сообществом, вырабатываем те или иные подходы и потом вместе с бизнес-сообществом оцениваем, насколько эффективными оказались принимаемые меры. В случае необходимости — дорабатываем и корректируем. Уверен, что так будет и сейчас", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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