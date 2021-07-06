В Самарской области снижены ставки по УСН для ряда категорий предпринимателей

Соответствующий законопроект сегодня приняли депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях. За снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для ряда категорий предпринимателей единогласно проголосовали все участники последнего пленарного заседания регионального парламента VI созыва. В нем также принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее инициатива областного правительства была рассмотрена на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Самарской губернской думы и на встрече с представителями региональных деловых общественных организаций.

"Мы предоставим налоговые льготы ряду категорий предпринимателей "на упрощенке". Это предприниматели из пострадавших отраслей, доходы которых снизились в 2021 году на 20% по сравнению с докризисным 2019-м; вновь созданным малым предприятиям в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тысяч человек, а также социально ориентированному бизнесу. Так, для субъектов МСП из пострадавших отраслей налоговая льгота будет действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года. Для начинающих и социальных предпринимателей — с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Ставка снизится в три раза: по УСН "доходы" она сократится с 6% до 2%, по УСН "доходы минус расходы" — с 15% до 5%. Эта уникальная инициатива, которая поможет поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики", — рассказал об утвержденной налоговой льготе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По прогнозам, из 129 тысяч субъектов МСП закон затронет 80 тысяч предпринимателей. Как отметил глава региона, правительство вместе с депутатами будет мониторить эффективность принятого решения и при необходимости корректировать его. "Это обычная работа, когда мы, принимая решение вместе с бизнес-сообществом, вырабатываем те или иные подходы и потом вместе с бизнес-сообществом оцениваем, насколько эффективными оказались принимаемые меры. В случае необходимости — дорабатываем и корректируем. Уверен, что так будет и сейчас", — подчеркнул Дмитрий Азаров.