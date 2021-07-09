В Самарской области открылась новая современная ферма

Новый молочный комплекс на 400 голов крупного рогатого скота открылся в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Ферму построили на территории крупнейшего и старейшего в районе сельхозпредприятия — АО "Нива".

Здесь также построен новый телятник на 260 мест, предназначенный для малышей возрастом от 0 до 6 месяцев. В будущем сельхозпредприятие намерено обзавестись еще тремя фермами, рассчитанными на 3600 голов.

Развитие молочного животноводства и обеспечение жителей региона молочной продукцией местного производства — одно из направлений стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской области по итогам 2020 года предприятиями всех форм собственности произведено более 454,8 тыс. т молока.

Главная гордость АО "Нива" — молочное стадо, которое является одним из самых высокопродуктивных в ПФО и лидером по показателю надоев в Самарской области.

Новый молочный комплекс был построен за 1,5 года. Здесь установлен современный молочно-доильный блок, который способен увеличить производительность фермы в 2 раза. Есть и другие поводы для гордости: свыше 150 коров из более чем тысячного поголовья способны в сутки давать более 40 л молока.

"Наша изначальная цель — приобретать племенных животных только в племпредприятиях. С ними можно быстрее наращивать потенциал поголовья. Наши животные — это наш капитал и генератор нашей прибыли. Молочное животноводство одно из самых рентабельных. У нас есть коровы, которые за 60 литров дают молока и это не предел! Нужно только создать условия", — подчеркивает директор Инна Ускова.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин во время посещения новой фермы рассказал, что за 5 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 177,5 тыс. тонн. Это на 1,5 тыс. т выше уровня прошлого года.

"Хозяйства в последние годы наращивают и поголовье молочного стада, и увеличивают продуктивность. Это, конечно, очень радует. Отдельные сельхозтоваропроизводители в 2020 году достигли продуктивность более 10 тыс. т молока на корову. В регионе на данный момент существует 15 мер государственной поддержки. Самая востребованная — компенсация за каждый литр молока, что идет на реализацию или переработку. Будем и дальше поддерживать наших производителей. Это задача, поставленная губернатором", — подчеркнул глава регионального минсельхоза.