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Животноводство АПК и пищепром

В Самарской области открылась новая современная ферма

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый молочный комплекс на 400 голов крупного рогатого скота открылся в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Ферму построили на территории крупнейшего и старейшего в районе сельхозпредприятия — АО "Нива".

Здесь также построен новый телятник на 260 мест, предназначенный для малышей возрастом от 0 до 6 месяцев. В будущем сельхозпредприятие намерено обзавестись еще тремя фермами, рассчитанными на 3600 голов.

Развитие молочного животноводства и обеспечение жителей региона молочной продукцией местного производства — одно из направлений стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской области по итогам 2020 года предприятиями всех форм собственности произведено более 454,8 тыс. т молока.

Главная гордость АО "Нива" — молочное стадо, которое является одним из самых высокопродуктивных в ПФО и лидером по показателю надоев в Самарской области.

Новый молочный комплекс был построен за 1,5 года. Здесь установлен современный молочно-доильный блок, который способен увеличить производительность фермы в 2 раза. Есть и другие поводы для гордости: свыше 150 коров из более чем тысячного поголовья способны в сутки давать более 40 л молока.

"Наша изначальная цель — приобретать племенных животных только в племпредприятиях. С ними можно быстрее наращивать потенциал поголовья. Наши животные — это наш капитал и генератор нашей прибыли. Молочное животноводство одно из самых рентабельных. У нас есть коровы, которые за 60 литров дают молока и это не предел! Нужно только создать условия", — подчеркивает директор Инна Ускова.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин во время посещения новой фермы рассказал, что за 5 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 177,5 тыс. тонн. Это на 1,5 тыс. т выше уровня прошлого года.

"Хозяйства в последние годы наращивают и поголовье молочного стада, и увеличивают продуктивность. Это, конечно, очень радует. Отдельные сельхозтоваропроизводители в 2020 году достигли продуктивность более 10 тыс. т молока на корову. В регионе на данный момент существует 15 мер государственной поддержки. Самая востребованная — компенсация за каждый литр молока, что идет на реализацию или переработку. Будем и дальше поддерживать наших производителей. Это задача, поставленная губернатором", — подчеркнул глава регионального минсельхоза.

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.

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