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Автопром Машиностроение

В Самарской области планируют открыть отдельный цех по производству деталей для автомобилей "АУРУС"

ОКТЯБРЬСК. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочий день в Октябрьске. Утром он обсудил планы развития градообразующей компании — ООО "Autocomponent Engineering-2" с руководством предприятия.

Производство по изготовлению автокомпонентов в Октябрьске было запущено в 2011 году. Начинали с бригады в шесть человек, которые работали на двух литьевых машинах, сборка деталей была полностью ручная. Сейчас на 25 машинах и полуавтоматических сборочных линиях трудится 250 специалистов в основном из Октябрьска и Сызрани.

Нашей философией, как пояснил гендиректор "Аутокомпонент Инжиниринг-2" Джоржио Вердучи, является неизменно высокое качество продукции. "Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит", — отметил он.

Такой подход дает свои плоды. Сейчас АЕ-2 — это поставщик дверных ручек и ложементов крыши, деталей интерьера и дефлекторов, деталей системы отопления и кондиционирования для автомобилей семейства LADA и Renault в Тольятти, Ижевске, а также автозаводов Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Настоящим прорывом и гордостью стало участие в реализации проекта по созданию деталей интерьера и экстерьера автомобилей марки "АУРУС" или "автомобиля президента России". Как рассказал Дмитрию Азарову г-н Вердучи, за два года компания планирует построить отдельный цех по производству деталей, покрытых натуральным шпоном для "АУРУС". Готово техническое обоснование проекта: инвестиции составят около 400 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Сейчас выбирают площадку для реализации проекта.

"Давайте поработаем вместе над тем, чтобы локализация была в Самарской области, — предложил Дмитрий Азаров руководителю АЕ-2. — Я, конечно, заинтересован в этом".

Губернатор поручил врио министра промышленности и торговли региона Андрею Шамину лично курировать проект, а также подумать о преференциях производителю: "Планы амбициозные с точки зрения реализации, очень жесткие. Здесь, Андрей Юрьевич, ваше постоянное кураторство, не говоря уж о главе города. Для Октябрьска это будущее! Я, безусловно, готов оказать поддержку".

Это не единственный проект компании. Став резидентом ОЭЗ "Тольятти" АЕ-2 уже реализует здесь проект по строительству завода и созданию роботизированной автоматической линии по окраске деталей. В России подобной практики вертикализации производства пластиковых деталей и их окраски еще не было. Проект дорогостоящий — около 1,2 млрд рублей.

"Есть фирмы, которые делают пластиковые детали, есть те, кто их окрашивает, — отметил г-н Вердучи. — А вот по вопросам качества непонятно, к кому обращаться. Мы хотим замкнуть производственный цикл на себя, и быть стопроцентно ответственными за качество. Мы через месяц начнем заливать фундамент, через год около 150 специалистов должны начать работу".

Проект реализуется совместно с Фондом развития промышленности — пакет документов нужно подать до сентября 2021 года. Уже заключено соглашение АЕ-2 и с региональным Фондом.

Всего за период 2021–2023 гг. предприятие планирует открыть сразу несколько производственных линий и увеличить штат более чем в 2 раза. По итогам реализации планируемых инвестпроектов к 2024 году общее количество сотрудников составит 550-600 человек. Губернатор подчеркнул: "Регион обязательно окажет необходимую поддержку".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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