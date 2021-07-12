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Экология Общество

В с. Ширяево прошел эко-арт фестиваль "Чистый Репин"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 июля, на территории Историко-музейного комплекса в с. Ширяево прошел II Эко-арт фестиваль "Чистый Репин". Фестиваль был посвящен проблеме загрязнения окружающей среды, актуальной для сохранения природных богатств Самарской области.

Приветственное слово сказала Алевтина Кутявина — руководитель комитета по работе с населением с. Ширяево. Участниками фестиваля были сотрудники Самарского областного художественного музея, эко-волонтеры, фотографы, музыканты и другие.

Гостей ждали мастер-классы. Представитель самарского магазина "Экосистема", нацеленного на максимальное снижение экологического следа от производимых вещей, Кристина рассказала об особо опасных для экологии предметах. Некоторые из используемых в быту вещей, например, пластиковые пакеты, могут разлагаться тысячу лет. Для природы будет лучше, если в моду войдут многоразовые шопперы — сумки из экологичных материалов. На площадке мастер-класса, организованного "Экосистемой", показали экологическую косметику, которую не тестируют на животных.

Арт-лаборатория "Заземление" организовала мастер-класс "ЭкоШтучки", где любой желающий мог создать сувенир из ненужных вещей. Параллельно работал мастер-класс "Арт-апскайлинг: искусство коллажа", проведенный доцентом кафедры "Дизайн" СамГТУ Юлией Воронцовой.

Активисты организации "Вторсырье на благотворительность" провели интерактив "ПереРаботка", в игровой форме приучающий детей к экологической грамотности. Стараниями волонтеров этой организации на фестиваль можно было пройти бесплатно, сдав на входе 10 батареек. Работал лекторий по экологии и искусству. Гости смогли услышать лекции на тему экологического образа жизни, мусоросжигания и экологического искусства. Спикеры лектория: Арина Соломенко и Елена Оверченко из "Вторсырье на благотворительность", Денис Стукалов — АНО "Чистые водоемы" и научный сотрудник СОХМ Анастасия Калинина.

На фестивале представили фотопроект Ирины Яковлевой, балетного фотографа из Санкт-Петербурга. Социальный фотопроект LE SOUFFLE, что с французского переводится как дыхание, нацелен на привлечение внимание общественности к существованию легальных мусорных свалок. Фотографии с изображенными на них артистами балета на фоне мусора, подчеркивали необходимость сортировки и переработки отходов.

Музыкальную часть фестиваля составили выступления Дмитрия Буцыкова и содружества солистов-виртуозов Самарской государственной филармонии "Волга-фолк Бэнд". Вначале Дмитрий играл на балалайке один, используя множество музыкальных эффектов для создания глубокого звука, а после небольшой паузы к нему присоединились остальные члены "Волга-фолк Бэнд". Вместе они исполнили несколько музыкальных номеров, среди которых были произведения, написанные самостоятельно участниками содружества, джазовые номера и даже знаменитая "Калинка", слитая воедино с традиционной еврейской мелодией "Семь-сорок". Завершающим номером стала песня "Самара-городок", спетая Надеждой Сорокиной, артисткой хора Самарского академического театра оперы и балета при музыкальном сопровождении "Волга-фолк Бэнд".

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