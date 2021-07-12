Власти Самары не разрешили "Донстрою" возводить высотки в Железнодорожном районе

Мэрия Самары отказала застройщику "Донстрой" в планах возвести высотки в Железнодорожном районе. Отказ о предоставлении разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка был получен строительной компанией по итогам публичных слушаний.

ООО "СЗ "Донстрой" планировал застроить Железнодорожный район в границах улиц Буянова, Вилоновской, Рабочей и Никитинской 75-метровыми высотками, однако во время публичных слушаний жители Самары не поддержали заявку. Кроме того, в письменном виде в департамент градостроительства поступило 280 мнений "против" и всего 13 — "за".

Власти города поручили рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары принимать решение с учетом поступивших мнений.