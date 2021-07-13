На тольяттинской набережной сохранят клуб моржей

Клуб моржей в Тольятти передумали ликвидировать и обещали сохранить на прежнем месте.
Вопрос обсудили в городской думе Автограда. Поводом стали обращения любителей моржевания, обеспокоенных тем, что их клуб в очередной раз хотят снести. История угрозы ликвидации объекта, в котором тольяттинцы закаляют свое здоровье, длится уже не первый год. На этот раз поводом для сноса стала реконструкция набережной Автозаводского района, в проекте которой клуб моржей не предусмотрели. На его месте решено построить стоянку для яхт.
Представители клуба моржей в июне сообщали в соцсетях, что получали от администрации уведомления с требованием освободить помещения в связи демонтажом. Люди обратились к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой оставить их клуб, который на одном и том же месте существует уже больше 45 лет и объединяет более 300 человек, придерживающихся принципов ЗОЖ.
26 июня глава региона побывал на набережной и рекомендовал местным властям пойти клубу навстречу и провести работу с участием чиновников, думцев и моржей, чтобы обсудить, как в результате можно решить проблему. Дмитрий Азаров заявил, что возможность находиться на набережной Автозаводского района для клуба моржей будет сохранена. Только объект в результате должен вписаться и выглядеть достойно.
На последнем заседании гордумы Тольятти зафиксировали рекомендации в адрес горадминистрации, областного минстроя и управления капитального строительства Самарской области. В них говорится о необходимости внести корректировки в проект реконструкции набережной Автозаводского района, предусматривающие сохранение клуба моржей в традиционном месте.
По информации замглавы Тольятти по строительству Олега Захарова, сейчас уже ведется закладка коммуникаций для нужд клуба, который разместят в той же части берега акватории. До конца июля, по словам чиновника, будет подписан трехсторонний меморандум между клубом, администрацией и застройщиком, в котором будут определены интересы клуба моржей.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.