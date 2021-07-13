На тольяттинской набережной сохранят клуб моржей

Клуб моржей в Тольятти передумали ликвидировать и обещали сохранить на прежнем месте.

Вопрос обсудили в городской думе Автограда. Поводом стали обращения любителей моржевания, обеспокоенных тем, что их клуб в очередной раз хотят снести. История угрозы ликвидации объекта, в котором тольяттинцы закаляют свое здоровье, длится уже не первый год. На этот раз поводом для сноса стала реконструкция набережной Автозаводского района, в проекте которой клуб моржей не предусмотрели. На его месте решено построить стоянку для яхт.

Представители клуба моржей в июне сообщали в соцсетях, что получали от администрации уведомления с требованием освободить помещения в связи демонтажом. Люди обратились к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой оставить их клуб, который на одном и том же месте существует уже больше 45 лет и объединяет более 300 человек, придерживающихся принципов ЗОЖ.

26 июня глава региона побывал на набережной и рекомендовал местным властям пойти клубу навстречу и провести работу с участием чиновников, думцев и моржей, чтобы обсудить, как в результате можно решить проблему. Дмитрий Азаров заявил, что возможность находиться на набережной Автозаводского района для клуба моржей будет сохранена. Только объект в результате должен вписаться и выглядеть достойно.

На последнем заседании гордумы Тольятти зафиксировали рекомендации в адрес горадминистрации, областного минстроя и управления капитального строительства Самарской области. В них говорится о необходимости внести корректировки в проект реконструкции набережной Автозаводского района, предусматривающие сохранение клуба моржей в традиционном месте.

По информации замглавы Тольятти по строительству Олега Захарова, сейчас уже ведется закладка коммуникаций для нужд клуба, который разместят в той же части берега акватории. До конца июля, по словам чиновника, будет подписан трехсторонний меморандум между клубом, администрацией и застройщиком, в котором будут определены интересы клуба моржей.