Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

ФКУ "Поволжуправтодор" определилось с подрядчиками, которые подготовят проектную документацию и выполнят инженерные изыскания на капремонт дороги Ульяновск — Димитровград — Самара.
Напомним, ранее ФКУ опубликовало несколько лотов на госзакупках. Их общая стоимость составила 71 млн рублей, суммарная протяженность ремонта — 39 км.
По итогам аукциона победителями торгов по нескольким лотам стали ООО "Проектно-Инженерная компания", предложившее выполнить работу за 7 млн рублей (вместо 18,4 млн рублей), ООО "Дорпроект" с суммой в 13,7 млн рублей (вместо начальных 16,1 млн рублей). По оставшимся двум лотам подряд выиграло ООО "Мостпроект", предложившее услуги за 15,3 (вместо 16,4 млн рублей) и 18,7 млн рублей (вместо начальных 20,1 млн рублей).
Таким образом, общая сумма проектных изысканий на капремонт составит более 54,7 млн рублей.
В качестве источника финансирования указан бюджет РФ, средства будут освоены в два этапа, в 2021 и в 2022 гг. победители торгов должны приступить к разработке проектной документации в июле текущего года и завершить ее к ноябрю 2022 года.
Предполагается, что после капремонта расчетная скорость на отремонтированных участках снизится со 120 до 100 км/ч, число полос движения увеличится с двух до четырех, появятся ранее отсутствовавшая разделительная полоса и разделительные дорожные ограждения.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.