Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

ФКУ "Поволжуправтодор" определилось с подрядчиками, которые подготовят проектную документацию и выполнят инженерные изыскания на капремонт дороги Ульяновск — Димитровград — Самара.

Напомним, ранее ФКУ опубликовало несколько лотов на госзакупках. Их общая стоимость составила 71 млн рублей, суммарная протяженность ремонта — 39 км.

По итогам аукциона победителями торгов по нескольким лотам стали ООО "Проектно-Инженерная компания", предложившее выполнить работу за 7 млн рублей (вместо 18,4 млн рублей), ООО "Дорпроект" с суммой в 13,7 млн рублей (вместо начальных 16,1 млн рублей). По оставшимся двум лотам подряд выиграло ООО "Мостпроект", предложившее услуги за 15,3 (вместо 16,4 млн рублей) и 18,7 млн рублей (вместо начальных 20,1 млн рублей).

Таким образом, общая сумма проектных изысканий на капремонт составит более 54,7 млн рублей.

В качестве источника финансирования указан бюджет РФ, средства будут освоены в два этапа, в 2021 и в 2022 гг. победители торгов должны приступить к разработке проектной документации в июле текущего года и завершить ее к ноябрю 2022 года.

Предполагается, что после капремонта расчетная скорость на отремонтированных участках снизится со 120 до 100 км/ч, число полос движения увеличится с двух до четырех, появятся ранее отсутствовавшая разделительная полоса и разделительные дорожные ограждения.