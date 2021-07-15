Двое самарцев проворачивали мошенничества, представляясь адвокатом и правоохранителем

В Самаре завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в январе 2017 г. 31-летний местный житель предложил знакомой защитить ее сына во время уголовного судопроизводства и обманул "клиентку" относительно своего статуса адвоката. Он получил от потерпевшей 600 тыс. руб., которые якобы собирался передать правоохранителям за содействие в отмене меры пресечения и дальнейшее его освобождение от уголовного преследования.

Позже обвиняемый получил от потерпевшей еще 500 тыс. руб., чтобы якобы передать их сотрудникам экспертного центра за ложное заключение. При этом фактической возможности повлиять на эти решений мужчина не имел.

В феврале 2017 г. самарец втянул в преступление своего отца, который выдавал себя за правоохранителя и получил от потерпевшей 200 тыс. руб. за непривлечение ее к уголовной ответственности из-за взяток.

Кроме того, в феврале 2018 г. мужчины, представившись сотрудниками ФСБ, получили от гендиректора ООО 1,5 млн руб. якобы за помощь в заключении госконтрактов на строительство объектов. Также в сентябре 2018 г. знакомый предприниматель отдал мошенникам 50 тыс. руб. для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те воздействовали на контрагента. При этом взявшие деньги мужчины не собирались, да и не могли выполнить обещанное.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения.