Современные технологии утилизации снега, московские рецепты для Самары

Каждую зиму расчистка Самары от снега выходит в число наиболее актуальных проблем. Администрация города ссылается не нехватку техники и мешающий уборке припаркованный на дорогах транспорт. Одним из решений долгое время власти называли строительство снегоплавильной станции, которая так и не появилась. В минувшем сезоне обнаружилась и проблема с неясным статусом полигонов, на которые вывозился снег, и злоупотреблениями при исполнении контрактов, обернувшимися уголовными делами. Портал Волга Ньюс обратился за экспертной оценкой в московский научно-исследовательский и проектный институт ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы", специалисты которого поделились своими рекомендациями.

В Градплане отмечают, что одна из особенностей Самарской области заключается в изменчивости климата от года к году. Например, только в феврале 2021 г. количество осадков составило 167% от нормы, да и в целом эта самарская зима была аномально снежной. 82 дня в промежутке с ноября по март сопровождались снегопадами, несколько раз по 20 часов.

Что касается технической стороны дела, сейчас в Самаре в черте города существует семь полигонов — пять муниципальных, два частных. Впрочем, на технологию режим владения не влияет, все они работают одинаковым образом: это так называемые сухие снеготаялки. Система привычная, но со своими существенными недостатками в ситуации большого города: длительные сроки таяния, зависящие от температуры воздуха, и потребность в значительных площадях для складирования снежных масс.

Для утилизации 100 тыс. куб. м за сутки требуется в среднем 0,7 га. Многое зависит от высоты складирования и других нюансов.

"Чтобы понять масштаб, достаточно сопоставить на спутниковом снимке пятно полигона в конце Лунной улицы, который занимает более 1 га, с ближайшей застройкой на Морфлотской", - отмечают в Градплане.

Еще одна проблема заключается в риске попадания талой воды с таких полигонов напрямую в грунт, реки и озера, притом что свозимая с улиц субстанция включает глыбы льда, слипшиеся комья мокрого снега, грязь с улиц. Она абсорбирует множество загрязняющих веществ. По содержанию нефтепродуктов, трудноокисляемых биологических соединений, взвешенных веществ, солей противогололёдных химических реагентов, талая вода, образующаяся на полигонах, многократно превосходит дождевой сток. Современные СанПиНы, конечно, регулируют этот вопрос, но соблюдение нормативов приводит к большим тратам на очистку.

Концессионер снегоплавильной станции в Самаре получил 5,5 года колонии за мошенничество Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве снегоплавильной станции. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Москве сухое складирование снега запрещено ещё с 2007 года. Поэтому в "НИ и ПИ Градплан города Москвы" есть определенный опыт по технологиям современного обращения со удаляемым с улиц снегом.

В 2019 г. организация разработала два проекта планировки территории для строительства в столице новых снегосплавных пунктов, где используется тепло канализационных стоков. Дело в том, что сточные воды, как правило, обладают температурой от +12 до +19 °C. Этого более чем достаточно, чтобы выгруженная к ним снежная масса ускоренно таяла. Далее такие обогащенные бывшим снегом и льдом стоки поступают в песколовку коридорного типа, обеспечивающую полное таяние снега и осаждение 95% взвесей.

Также пункт включает измельчитель, уменьшающий плотность снега до смешения со стоками, чтобы он расплавлялся еще быстрее, а заодно отлавливающий крупные ветки и камни; насосное оборудование и систему трубопроводов и затворов с отведением конечных вод в городскую канализацию.

Оттуда вода поступает на городские очистные сооружения для дальнейшей очистки. То есть дополнительных трат на очистку талой воды конкретно для пункта не требуется. А вот для полигона необходимо построить отдельные очистные сооружения в соответствии с требованиями к стокам, сбрасываемым в водоемы.

"Любопытно, что подрядчики, занимающиеся содержанием городских территорий, обычно отчитываются о результатах уборки снега в тоннах, а специалисты в проектах и нормативных документах оперируют кубометрами", - указывают на нюанс в "Гардплане".

Так, в соответствии с опубликованными отчетами, прошедшей зимой в Самаре было утилизировано 922 тысячи тонн снега, однако вес зависит от плотности. При статистических данных о плотности убираемого с улиц города, 0,3-0,5 т/куб. м, получается разброс в диапазоне от 1,8 до 3 млн куб. м. Учитывая показатель по занимаемой площади можно понять степень неэффективности использования городской территории.

"Площадь двух наших проектов составила 0,67 и 0,83 га при расчетном объеме утилизируемых снежных масс до 700 куб. м. в сутки в обоих случаях, с условием разгрузки самосвала за три минуты, — рассказывает главный специалист отдела инженерной инфраструктуры, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Дмитрий Егоров. - Это вопрос технологии, того, как распределятся внутренние проезды, приемная камера, площадка для складирования и т. д. На наших снегосплавных пунктах площадь площадки для буферного складирования в период активного снегопада составила 200 кв. м, при средней высоте навала 2-3 м. Тут есть еще такой факт, что с улицы собирают субстанцию одной плотности, а когда ее сваливают на площадку, она утрамбовывается под собственным весом, и ее кубатура чуть уменьшается".

При этом зная существующую производительность используемого для плавления снежных масс канализационного коллектора, можно рассчитать объемы утилизируемого снега или, другими словами, производительность снегосплавного пункта.

Как объяснили в Градплане, опыт применения данного метода в Москве показал, что эффективность он обеспечивает при трёх факторах: диаметр канализационного коллектора от 1200 мм, его заполняемость не выше половины диаметра и постоянство поступления стока вне зависимости от времени суток. Их совокупность определяет ограничения в выборе участков размещения пункта. С одной стороны, они должны быть близки к основным убираемым от снега территориям, с другой — важно наличие соответствующего канализационного коллектора. Кроме того, существенна транспортная обеспеченность участка, поскольку после сильных снегопадов вероятно возникновение очередей из самосвалов.