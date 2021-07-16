Приговор по делу о гибели двух рабочих в Тольятти устоял в областном суде

В пятницу, 16 июля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Центрального райсуда Тольятти от 4 марта, вынесенный директору ООО "Новые технологии асфальта" Павлу Скородумову, которого обвиняли в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух человек. Об этом сообщили в суде.
Напомним, 6 сентября 2018 г. произошло воспламенение во время сварочных работ, которые проводили около бочек с топливом на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" (ОАО "Фосфор") на ул. Новозаводской. В результате погибли два человека.
Следствие посчитало, что в случившемся виноват Скородумов, который не создал безопасные условия труда.
Центральный райсуд назначил Скородумову пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Этот приговор обжаловали. 6 июля Самарский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!