Приговор по делу о гибели двух рабочих в Тольятти устоял в областном суде

В пятницу, 16 июля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Центрального райсуда Тольятти от 4 марта, вынесенный директору ООО "Новые технологии асфальта" Павлу Скородумову, которого обвиняли в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух человек. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 6 сентября 2018 г. произошло воспламенение во время сварочных работ, которые проводили около бочек с топливом на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" (ОАО "Фосфор") на ул. Новозаводской. В результате погибли два человека.

Следствие посчитало, что в случившемся виноват Скородумов, который не создал безопасные условия труда.

Центральный райсуд назначил Скородумову пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Этот приговор обжаловали. 6 июля Самарский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения.