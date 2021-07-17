На строительство ФОКа в Прибрежном выделено 190 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который построит физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для воркаута в Красноглинском районе Самары.

Двухэтажный объект с универсальным и тренажерным залами и пропускной способностью 40 чел. за смену должен появиться в границах улиц Парусной и Никонова в пос. Прибрежный на площади 20 тыс. кв метров. Разработкой проекта занималась организация "Куйбышевский промстройпроект".

ФОК будет построен по типу тольяттинского комплекса. Но типовой проект будет дополнен площадкой Workout, прилегающей к фоку.

"Внешний вид здания представляет собой объем прямоугольной формы в плане с размерами 30×63 м в осях и дугообразной крышей, придающей динамичность объему. Высота здания 13,4 м до верха кровли. Здание состоит из двух объемов: первый — это объем универсального игрового зала (для бадминтона, баскетбола, волейбола, тенниса), второй — двухэтажный объем вспомогательных помещений", — отмечается в техзадании.

Начальная цена контракта составляет 189,3 млн рублей. Планируется, что средства будут освоены в течение двух лет — 71,7 млн рублей в 2021 г., 117,5 млн рублей — в 2022-м. Здание возведут на средства муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самаре" на 2016–2020 гг.

Подрядчика определят в конце июля. Ориентировочные сроки строительства — 9 месяцев.

Напомним, планы по возведению нового ФОКа в Красноглинском районе были озвучены в мэрии Самары осенью 2020 года.