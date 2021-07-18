Жительницу Самары, укравшую банковскую карту у знакомой, будут судить

Самарские следователи передали в суд уголовное дело 46-летней жительницы Самары, оплачивавшей свои покупки банковской картой знакомой. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ранее к правоохранителям обратилась 60-летняя жительница Самары, рассказавшая, что с ее банковской карты в течение двух дней списываются деньги. Карту она потеряла, но блокировать не стала.

Полиция изучила выписку по банковскому счету потерпевшей и установила магазины, в которых списывались деньги. Из торговых точек были изъяты камеры наблюдения. Записи показали пенсионерке, и она определила на них свою знакомую, к которой накануне приходила в гости.

Полицейские задержали подозреваемую — 46-летнюю местную жительницу. Она вину отрицать не стала и сообщила, что карту обнаружила уже после ухода гостьи. Зная о возможности бесконтактной оплаты, женщина оплачивала свои покупки и потратила около 20 тысяч рублей.

Следователи Промышленного района завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Кража". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения.