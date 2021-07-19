Жителя Жигулевска обвиняют в покушении на мошенничество

В Жигулевске завершилось расследование уголовного дела 58-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2020 г. обвиняемый защищал мужчину, которого обвиняли в ДТП со смертельным исходом. Защитник взял у "клиента" 30 тыс. руб. и обещал передать их правоохранителям за содействие в назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. При этом "защитник" не имел возможности выполнить обещанное.

Вскоре уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения.