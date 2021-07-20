"Фон Бекон" меняет директора

У ООО "Бекон", производящего мясоколбасную продукцию и полуфабрикаты под брендом "Фон Бекон", может смениться генеральный директор. Как стало известно Волга Ньюс, вопрос о досрочном освобождении от должности Алексея Никитина внесен в повестку собрания учредителей, назначенного на 30 июля.

По информации издания, инициировала процесс группа учредителей, которая в совокупности контролирует доли компании, обеспечивающие право решающего голоса.

Никитин руководит предприятием с 2002 года. Ему также принадлежит 20% в "Беконе". С 2014 г. компания теряет в объемах выручки (со 144,3 млн руб. в 2014 г. до 91,1 млн руб. по итогам 2020 г.), а в последние годы из прибыльной она стала убыточной. Так, в 2018 г. убыток составил 6,2 млн руб., в 2019 г. — 4,6 млн руб., в 2020 — 1,7 млн рублей.

По данным издания, именно финансовые показатели вызвали желание ряда учредителей разобраться с проблемами предприятия и исправить ситуацию.

ООО "Бекон", было создано в 1992 г. в рамках холдинга "Интенсивный корм" Бориса Волкова, скончавшегося в 2016 году. Компания зарегистрирована в пгт. Смышляевка, где также находится центральный магазин "Фон Бекон". По данным сайта компании, она выпускает 300 наименований продукции, которая сбывается через сеть фирменных магазинов.

Учредителями ООО, по данным ИАС Seldon.Basis, выступают Галина Волкова (22,5%), Рафаил Вагапов (20%), Александр Волов (20%), Алексей Никитин (20%), Менира Сафина (10%) и Денэ Волкова (7,5%).