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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Фон Бекон" меняет директора

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У ООО "Бекон", производящего мясоколбасную продукцию и полуфабрикаты под брендом "Фон Бекон", может смениться генеральный директор. Как стало известно Волга Ньюс, вопрос о досрочном освобождении от должности Алексея Никитина внесен в повестку собрания учредителей, назначенного на 30 июля.

По информации издания, инициировала процесс группа учредителей, которая в совокупности контролирует доли компании, обеспечивающие право решающего голоса. 

Никитин руководит предприятием с 2002 года. Ему также принадлежит 20% в "Беконе". С 2014 г. компания теряет в объемах выручки (со 144,3 млн руб. в 2014 г. до 91,1 млн руб. по итогам 2020 г.), а в последние годы из прибыльной она стала убыточной. Так, в 2018 г. убыток составил 6,2 млн руб., в 2019 г. — 4,6 млн руб., в 2020 — 1,7 млн рублей.

По данным издания, именно финансовые показатели вызвали желание ряда учредителей разобраться с проблемами предприятия и исправить ситуацию.

ООО "Бекон", было создано в 1992 г. в рамках холдинга "Интенсивный корм" Бориса Волкова, скончавшегося в 2016 году. Компания зарегистрирована в пгт. Смышляевка, где также находится центральный магазин "Фон Бекон". По данным сайта компании, она выпускает 300 наименований продукции, которая сбывается через сеть фирменных магазинов.

Учредителями ООО, по данным ИАС Seldon.Basis, выступают Галина Волкова (22,5%), Рафаил Вагапов (20%), Александр Волов (20%), Алексей Никитин (20%), Менира Сафина (10%) и Денэ Волкова (7,5%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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