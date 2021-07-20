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Музеи и выставки Культура

Константин Доладов передал музею СамГТУ зуб мамонта

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доцент Самарского государственного технического университета Константин Доладов передал в экспозицию геолого-минералогического музея вуза впечатляющий экспонат — зуб мамонта. Дар принял директор музея Александр Сидоров, энтузиаст и настоящий знаток сокровищ, которые скрывают недра Самарской земли.

Фото: предоставлено автором

Коллекция музея сейчас насчитывает 3,5 тысячи экспонатов и еще около 1,5 тысяч необработанных образцов, которые еще предстоит исследовать и описать. Фонды музея постоянно расширяются в результате геологических и археологических экспедиций, а также за счет приобретений сотрудников опорного университета.

"Считаю, что в рамках развития научного туризма в Самарской области по линии минералогии можно разработать уникальные маршруты. Например, на Серную гору, где остались нетронутыми с петровских времен штольни, или в район Михайло-Овсянки, где пять тысяч лет назад добывалась медная руда", — отметил Константин Доладов.

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