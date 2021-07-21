Предпринимателя из Самарской области будут судить за многомиллионное сокрытие налогов и отмывание денег

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемого в сокрытии налогов и отмывании денег, сообщает СК РФ.

По версии следствия, с июля 2017 г. по январь 2018 г. обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о заключенных фиктивных договорах подряда. Таким образом он занизил налогооблагаемую базу по НДС и скрыл от ФНС более 60 млн рублей.

Помимо этого, с июля 2017 г. по декабрь 2018 г. обвиняемый смешал незаконно полученные средства с иными деньгами, правомерно зачисленными на счета организации, и тем самым придав им законный вид.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения.