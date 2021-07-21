В Тольятти ищут парня в футболке Rick and Morty, расплачивавшегося чужими деньгами

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемого в краже денег, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 59-летний местный житель рассказал, что потерял банковскую карту, а потом кто-то украл с нее около 5 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, где расплачивались картой, и изъяты записи с камер видеонаблюдения. По версии следствия, потерянной картой 3 и 4 июля пользовался мужчина в магазинах Автозаводского района. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20-26 лет, плотного телосложения, с темными волосами, рост около 165-170 см, на правой кисти руки небольшая татуировка, был одет в черную кепку с эмблемой над козырьком, белую марлевую маску, черную футболка с надписью "Rick and Morty" и рисунком персонажей, черные шорты, белые носки и черные кроссовки с белой подошвой.

Сотрудники полиции просят всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848) -2-93-45-27, 8-(848)2-93-45-45 или в ОУР ОП № 21 У МВД России по Тольятти 8-(848)2- 93-63-12 или 112.