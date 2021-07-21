Нападающий "Спартака" Максим Глушенков прибыл в "Крылья Советов"

21-летний форвард московского "Спартака" Максим Глушенков прибыл в расположение "Крыльев Советов", сообщает твиттер самарского клуба. На фото в сообщении Глушенков стоит в форме "КС".
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко ранее выразил надежду, что в ближайшее время клуб сможет объявить об аренде Глушенкова.
В прошлом сезоне Глушенков на правах аренды играл за "Химки", забив в премьер-лиге два гола в 11 матчах.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?