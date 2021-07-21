Суд отправил Людмилу Тархову под домашний арест

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В среду, 21 июля, Самарский районный суд Самары отправил под домашний арест на два месяца дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилу. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в правоохранительных органах.