Задержали дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Задержана дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила. Об этом сообщает zasekin.ru. Предположительно, обвинение касается вымогательства 200 млн руб. у "мусорного короля" Александра Милеева.

Отец Людмилы Виктор Тархов был главой Самары в 2006–2010 годах. Сама Людмила Тархова когда-то была замужем за криминальным авторитетом Сергеем Логиновым по кличке Лорд. К моменту победы отца на выборах мэра Людмила уже расторгла брак с Логиновым.

Имя Людмилы Тарховой опять появилось в СМИ в 2016 году. Предполагалось, что она оформила фиктивную сделку по продаже квартиры.