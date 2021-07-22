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Экология Общество

Названа причина замора рыбы в водоемах Самарской области

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последние дни жители Самарской области бьют тревогу по поводу мертвой рыбы, которую находят в водоемах, подкрепляя посты в соцсетях фотографиями. Система "Инцидент Менеджмент" только за последние несколько дней зафиксировала 25 постов пользователей на эту тему, сообщили в Центре управления регионом.

По словам заместителя директора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН, кандидата биологических наук Александра Файзулина, замор рыбы не связан с загрязнением воды химическими веществами. Гидрометцентр проводит регулярный мониторинг воды на содержание различных веществ. Сейчас они не превышают нормы.

"Причиной замора рыбы является недостаток кислорода. Эта ситуация усугубляется еще и аномально высокими температурами. Если взять данные метеорологов, они пишут, что все пороги превышены на несколько градусов. Мы сейчас побили все рекорды. Естественно, вода не сразу, но потихоньку прогревается, и содержание кислорода падает", — пояснил Александр Файзулин.

Вода в Волге, действительно, прогрелась до редких значений в 25-26 градусов, тогда как средняя температура для июля 21.1°C. В маленьких реках и водоемах вода еще теплее. 

"Эта ситуация усугубляется еще и цветением воды, — отмечает Александр Файзулин. — Днем водоросли в процессе фотосинтеза вырабатывают кислород, а ночью его потребляют. Тем самым вызывают еще и суточный недостаток кислорода. Явление это сезонное, но в этом году усугубляется установившейся жарой, которая негативно сказывается на водных обитателях. Это относится не только к рыбам, но и к ракам".

В то же время, не исключается и антропогенное воздействие на рыбу. По информации тольяттинского СГМО ФГБУ "Приволжское УГМС", сброс в водохранилища промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих фосфаты и нитраты, способствует тому, что в этих условиях цианопрокариоты (сине-зеленые водоросли) производят наибольшее количество разнообразных токсических веществ, а это наряду с низким содержанием растворенного кислорода в придонных слоях воды, может служить причиной гибели рыбы. Первыми гибнут виды рыб, более чувствительные к недостатку кислорода — осетровые и окуневые, а также раки и моллюски.

Гид потребителя

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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