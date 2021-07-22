Ночью на Первомайском спуске в Самаре утонул мужчина

В ночь на среду, 21 июля, в Самаре на Первомайском спуске во время купания в Волге пропал 44-летний мужчина.

Утром к поискам приступили водолазы спасательного отряда, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области. Обследование донной акватории длилось около двух часов. В 10:15 пропавшего мужчину водолаз обнаружил около бетонной дамбы и доставил до береговой линии.