Сельчанина из Самарской области будут судить за нападение с ножом на знакомого

Прокуратура Камышлинского района Самарской области утвердила обвинительное заключение 47-летнему жителю с. Новое Усманово по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе 2021 г. пьяный мужчина у себя дома поссорился с другом, зашедшим его навестить, и ударил его кухонным ножом в плечо. Пострадавший получил тяжкую травму.

Материалы уголовного дела направлены в Клявлинский районный суд для рассмотрения.